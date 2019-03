Infortunio Schick/ Ultime notizie Roma: risentimento muscolare per l’attaccante

Infortunio Schick, periodo no per la Roma. Vi abbiamo raccontato dell’infortunio di Kostas Manolas, con il centrale difensivo che resterà fermo ai box almeno per tre settimane, ma Claudio Ranieri dovrà fare i conti con l’assenza del centravanti ceco: come riportano i colleghi di calciomercato.it, il numero 14 si è fermato a causa di un risentimento muscolare e difficilmente sarà a disposizione per la sfida in programma lunedì 11 marzo 2019 contro l’Empoli di Beppe Iachini. L’ex Sampdoria si è recato questa mattina a Villa Stuart per sottoporsi agli accertamenti strumentali del caso ma da Trigoria non filtra ottimismo: quasi scontata la sua assenza per la sfida contro gli azzurri.

INFORTUNIO SCHICK: TORNA CONTRO LA SPAL?

Voluto fortemente dall’ex direttore sportivo Monchi, Patrik Schick fino a questo momento ha deluso le attese: arrivato nell’estate 2017 dalla Sampdoria per quasi 40 milioni di euro, il classe 1996 non è riuscito a trovare continuità di rendimento, limitato anche dai diversi problemi fisici. In questa stagione sono appena quattro le reti raccolte tra Serie A, Champions League ed Europa League, numeri insufficienti per un calciatore considerati tra i più interessanti del panorama internazionale. Toccherà a mister Ranieri tentare di rilanciarlo: con il suo classico 4-4-2 potrebbe infatti riuscire a far coesistere l’ex Samp e Edin Dzeko. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni sulle condizioni dell’attaccante 22enne: in caso di forfait contro l’Empoli, appare scontato il suo rientro per la sfida contro la Spal.

