Pronostico Roma Udinese/ Caputi: De Rossi vero trascinatore e Tudor… (esclusiva)

Roma Udinese sarà il gustoso anticipo di questo sabato di Serie A, messo in programma stasera alle ore 18.00 allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa viene dal successo a Genova con la Sampdoria per 1-0, mentre i bianconeri approdano alla 32^ giornata di campionato dopo la vittoria decisivo in chiave salvezza ai danni dell’Empoli. Quella di questa sera si annuncia come una partita molto importante per la formazione di Ranieri che dovrà assolutamente vincere se vuole perseguire l’obbiettivo Europa: la squadra di Tudor invece potrebbe anche accontentarsi di un pareggio per strappare punti importanti per la sua salvezza. Per presentare Roma Udinese abbiamo sentito Massimo Caputi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una partita difficile per la Roma perchè l’Udinese viene da un buon periodo e da alcuni buoni risultati e quindi potrebbe fare molto bene all’Olimpico.

Alla formazione di Ranieri servirà assolutamente vincere per la Champions? Direi di sì, un successo sarà veramente fondamentale per andare in Champions, bisognerà solo vincere con l’Udinese!

E quante possibilità ci saranno per la Roma di andare in Champions? Dipenderà dalle prestazioni della formazione giallorossa in futuro. La vittoria di Genova con la Sampdoria è stata importante ma bisognerà continuare così. Del resto ci sono tante squadre ristrette in pochi punti e ci sarà tanta competizione…

Potrebbe giocare El Shaarawy? El Shaarawy potrebbe giocare contro l’Udinese, in una Roma che tra l’altro ha avuto molti infortunati questa stagione. El Sharaawy potrebbe essere utilizzato da Ranieri.

Anche Under nell’undici giallorosso? Sinceramente penso che possa avere più possibilità di giocare Kluivert che Under.

De Rossi come al solito punto di riferimento della Roma, il capitano giallorosso è un vero trascinatore. In effetti De Rossi riesce a dare sempre qualcosa in più. Lui è il punto di riferimento della Roma, il trascinatore della squadra di Ranieri. Si vede proprio quando è in campo, quanto sia attaccato a questa maglia, alla Roma…

Si aspetta una grande Udinese all’Olimpico? Mi aspetto un’Udinese concentrata pronta a chiudere tutti gli spazi. Un’Udinese che voglia fare sicuramente bene. La formazione bianconera sarà impegnata due volte in pochi giorni all’Olimpico, prima con la Roma, poi con la Lazio. Vorrà certamente prendere quei punti necessari per la salvezza, non uscire a mani vuote. La Roma dovrà stare molto attenta alle ripartenze dell’Udinese

Un giudizio su Tudor. In poco tempo ha saputo registrare l’Udinese, ha dato un’identità precisa alla squadra friulana con risultati molto positivi.

Il suo pronostico su quest’incontro. Credo che la Roma possa vincere e prendere tre punti importanti per la qualificazione in Champions League.

(Franco Vittadini)



