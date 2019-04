Infortunio Kluivert/ Lesione all’adduttore, salta Genoa Roma

Arriva un’altra brutta notizia in casa Roma con l‘infortunio di Justin Kluivert. L’esterno d’attacco olandese si è infatti procurato una lesione di primo grado all’adduttore che lo costringerà a saltare la sfida contro il Genoa. L’ex Ajax oggi non ha svolto l’allenamento con il resto del gruppo, svolgendo solamente delle terapie a Trigoria. In casa giallorossa c’è la speranza che il calciatore possa recuperare già per domenica, ma la situazione appare sai complicata. Anche se siamo praticamente alla fine della stagione, sarebbe anche sbagliare ad affrettare il ritorno con il problema che potrebbe diventare ben più serio di quello che è adesso. la decisione definitiva verrà comunque presa nei prossimi giorni, con il ragazzo che al momento non ha parlato ed espresso il proprio pensiero sul problema fisico.

Infortunio Kluiver, l’olandese si ferma sul più bello

La stagione di Justin Kluivert rimarrà tra quelle da cancellare in fretta, anche per la sfortuna di questo nuovo infortunio arrivato nel momento migliore della sua stagione. Il calciatore ex Ajax era stato tra i protagonisti assoluti della vittoria della squadra giallorossa all’Olimpico sabato scorso contro il Cagliari. Una risposta che arrivava dopo una stagione piuttosto anonima, dove non era riuscito a trovare continuità. La partenza a razzo con l’assist per Edin Dzeko contro il Torino aveva illuso, poi da quel momento poco altro e tantissime panchine. Claudio Ranieri era riuscito a ricostruirlo soprattutto dal punto di vista psicologico, dandogli a poco a poco spazio fino a farlo diventare titolare. Ora però Kluivert è costretto a fermarsi e difficilmente lo vedremo in campo domenica quando la Roma sarà a Marassi per affrontare il Genoa.

