Pronostico Roma Cagliari/ Graziani: Mirante punto di riferimento (esclusiva)

Sarà Roma Cagliari l’anticipo della 34^ giornata di Serie A, atteso oggi all’Olimpico alle ore 18.00. I giallorossi approdano allo scontro diretto dal pareggio di San Siro con l’Inter e hanno 55 punti, 1 in meno della coppia formata da Milan e Atalanta, in lotta al quarto posto per la Champions league. I sardi vengono invece dalla vittoria in casa sul Frosinone e hanno 40 punti, 11 in più dell’Empoli a 29 e sembrano praticamente salvi. Quello di oggi sarà incontro quindi che potrebbe consentire alla squadra di Ranieri di continuare la sua corsa verso la qualificazione alla Champions del prossimo anno. Per presentare quindi Roma Cagliari abbiamo sentito Francesco Graziani: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net

Che partita sarà? Mi auguro che sia una bella partita, perchè in effetti in Italia, nel nostro campionato sono pochi gli incontri dove si vede bel calcio. Sarebbe bello che almeno stavolta il pubblico che andrà all’Olimpico si possa divertire!

Una costante del nostro calcio che fa fatica in Europa, un calcio non sempre bello a differenza della Premier League per esempio… In Europa facciamo fatica è vero, tranne la Juventus. A proposito della Juventus se si rigiocasse l’incontro con l’Ajax otto volte su dieci passerebbe la formazione bianconera. Quanto alla Premier League è proprio un altro calcio, le squadre che sono sotto 3-0 non si arrendono mai e questo vale anche per le formazioni minori. E’ sempre calcio spettacolo con la differenza rispetto a noi che quando si retrocede l’allenatore non viene sempre esonerato!

Roma in ripresa: tutto merito di Ranieri? Ranieri sta facendo un ottimo lavoro senza togliere niente a Di Francesco che era un tecnico molto preparato. In tre partite ha fatto sette punti, praticamente ha perso solo con la Spal. Sta lavorando molto bene.

Quante saranno le possibilità della Roma di andare in Champions? Ci sono diverse squadre con questo obiettivo che stanno lottando per la Champions. Ci sono il Milan, l’Atalanta, la Roma, il Torino che rappresenta un autentica sorpresa, la Lazio e ci metto anche l’Inter che dovrà stare attenta a non subire nessuna battuta d’arresto.

Mirante nella porta giallorossa? Direi di sì e non capisco perchè non gli sia data subito fiducia anziché scegliere un altro portiere all’estero, Olsen. Non capisco queste scelte di mercato.

Perotti potrebbe spuntarla su Schick? Perotti quando sta bene è in grado di comportarsi nel migliore dei modi. E’ uno dei migliori esterni del campionato.

Si aspetta una grande prestazione della formazione sarda all’Olimpico? Vedremo perchè guardando la classifica il Cagliari è messo molto bene. Vedremo quindi che prestazione fornirà all’Olimpico, se sarà rilassato o giocherà una grande partita.

Crede che il Cagliari abbia ormai ottenuto la salvezza? Direi che sulla carta la squadra sarda dovrebbe avere ormai ottenuto la salvezza. Si tratterà poi di capire se questa cosa sarà veramente confermata come è nelle previsioni e come dice la matematica.

(Franco Vittadini)



