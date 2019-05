ASHLEY MASSARO È MORTA, ADDIO ALL’EX STAR WWE/ La figlia: “Mamma, torna indietro”

Lutto nel mondo del wrestling: è morta, a soli 39 anni, Ashley Massaro. Vincitrice della seconda edizione del Raw Diva Search, l’ex lottatrice questa mattina era stata trasportata in ospedale d’urgenza ma non sono ancora note le cause del decesso: l’ex fidanzata del pluricampione di coppia Matt Hardy non sarebbe comunque morta a causa di azioni criminali. La figlia Alexis, appena 18enne, è apparsa visibilmente distrutta ed ha commentato: «Avrei voluto più foto recenti con te, ti amo mamma. Vorrei stare ancora tra le tue braccia. Vorrei un abbraccio da te. Per favore mamma, torna indietro. Non può essere vero». Tra i primi ad esprimere cordoglio per la prematura scomparsa è l’ex campione del mondo Mick Foley: «Questa è una terribile notizia: Ashley se ne è andata, aveva solo 39 anni. Viveva nella mia stessa città e amavo vederla. E’ sempre stata così carina… e ora se n’è andata». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LUTTO NEL MONDO DEL WRESTLING

Ashley Massaro è morta: l’ex stella WWE e modella di Playboy aveva 39 anni. Le circostanze del suo decesso sono poco chiare, ma la polizia non crede che si tratti di un caso di omicidio. Il decesso comunque è avvenuto nell’ospedale di New York, dopo che la 39enne è stata trovata priva di sensi nella sua abitazione. Alle 5.23 di giovedì mattina, orario statunitense, è partita una richiesta di soccorso dalla casa di Ashley, che avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 26 maggio. La chiamata è stata subito presa in carico e i soccorsi sono arrivati a Smithtown, a circa un’ora e mezza da New York. La Massaro è stata portata all’ospedale più vicino, dove è stata poi dichiarata morta. Esclusa al momento la pista dell’omicidio, visto che la morte è stata classificata come “non criminale”, si indaga sulle cause della morte. Ashley Massaro lascia una figlia, Alexis, che compirà 19 anni il prossimo luglio.

ASHLEY MASSARO, MORTA EX STAR WWE E MODELLA PLAYBOY

Lo scorso marzo Ashley Massaro aveva rivelato di voler tornare nel mondo del wrestling professionistico. Durante il suo ultimo periodo con la WWE combatté anche per il titolo a WrestlerMania 23, in un match contro Melina da cui uscì sconfitta. Wrestler professionista fino al 2008, vinse il concorso WWE Divas Search nel 2005 che le garantì un premio di 250mila dollari e un contratto annuale con la compagnia di Stamford. Raggiunse così il massimo della sua popolarità, finendo anche sulla copertina di aprile di Playboy. Subito dopo la sua morte, la WWE ha rilasciato un comunicato, esprimendo condoglianze alla famiglia e agli amici dell’ex wrestler. «Siamo rattristati dall’apprendere la tragica morte dell’ex Superstar Ashley Massaro. Una ragazza che è stata amata dai suoi compagni atleti e dai fan di tutto il mondo. La WWE porge le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Ashley». Molte stelle della Wwe, tra cui Trish Stratus, la Diva più importante di sempre, hanno omaggiato Ashley Massaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA