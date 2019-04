Atalanta si qualifica in finale se/ Coppa Italia, risultati utili con la Fiorentina

L’Atalanta si qualifica alla finale di Coppa Italia con una vittoria, oppure con un pareggio riducendo il numero di gol a non più di due: la partita di andata, disputata due mesi fa, è terminata infatti con un pirotecnico 3-3. La Dea è rimasta delusa per come sono andate le cose: avrebbe potuto vincere ma non è riuscita a condurre in porto la sfida, ma il fatto di aver segnato tre reti all’Artemio Franchi è sicuramente un ottimo risultato in vista del ritorno. Questo perché il regolamento della competizione è lo stesso in vigore nella UEFA, e dice che a parità di differenza reti la squadra che passa il turno è quella che abbia segnato il maggior numero di gol in trasferta: ecco perché questa sera 0-0, 1-1 o 2-2 non basterebbero alla Fiorentina. A meno che non finisca 4-4 dunque i viola devono necessariamente vincere all’Atleti Azzurri d’Italia; l’Atalanta invece ha ben più di un risultato a sua disposizione per proseguire nel suo sogno e aggiungere un altro tassello ad una stagione nella quale potrebbe addirittura arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, quel che è certo è che ci attende una gran bella partita.

ATALANTA SI QUALIFICA SE: IL SOGNO FINALE DI COPPA ITALIA

L’Atalanta dunque ha ottime possibilità di qualificarsi alla finale di Coppa Italia: la Dea può gestire la situazione anche se certamente la squadra di Gian Piero Gasperini non ha nelle sue corde un atteggiamento difensivo e di contenimento, preferendo aggredire la partita e premere sul pedale dell’acceleratore. Ricordiamo che all’andata l’Atalanta aveva avuto un inizio strepitoso, sorprendendo totalmente una Fiorentina che arrivava dal roboante 7-1 alla Roma: nel giro di tre minuti Alejandro Gomez e Mario Pasalic avevano segnato due gol fondamentali. La Fiorentina però aveva impiegato praticamente lo stesso tempo per pareggiare, con Federico Chiesa e Marco Benassi a segno; così si era chiuso il primo tempo, nella ripresa Maarten De Roon aveva trovato il nuovo vantaggio esterno ma Luis Muriel aveva determinato il risultato finale. Come andranno le cose questa sera? Non resta che aspettare e vedere…

