Bakayoko in ritardo, multa dal Milan/ Squadra in ritiro su ordine di Gattuso

Il centrocampista Bakayoko si è presentato con un ritardo di un’ora all’allenamento di oggi e probabilmente si prenderà una multa dal Milan. Gennaro Ivan Gattuso ha così deciso di portare la squadra in ritiro da domani alle ore 16.00 fino a lunedì quando a San Siro arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Questa scelta è arrivata d’accordo con la società rossonera per evitare ulteriori cali di tensione in un finale di stagione dove c’è ancora l’obiettivo di centrare il quarto posto in classifica. Questo si è decisamente allontanato dopo il ko a Torino di domenica sera, una sconfitta che ha portato anche alla voce di un possibile esonero del tecnico. Questi sembra proprio aver perso il controllo dello spogliatoio e con il ritiro spera di ritrovare l’autorità smarrita all’interno del gruppo rossonero.

Bakayoko in ritardo, multa dal Milan: l’ombra di Di Francesco

L’avventura di Gennaro Gattuso al Milan sembra finita e a dimostrarlo sono piccoli particolari come il ritardo di Bakayoko nell’allenamento di oggi. Il tecnico rossonero sembra aver perso la bussola e sono sempre più importanti le voci che vorrebbero vedere Eusebio Di Francesco raccogliere il suo ruolo. L’abruzzese è stato a sua volta esonerato, anche se non va ricordato che l’anno scorso portò la Roma in semifinale di Champions League. Un tecnico molto bravo a lavorare con i giovani che a Milano troverebbe materiale tecnico e umano decisamente importante. E Gattuso? Difficile immaginare quale possa essere il suo futuro da allenatore, pesantemente macchiato da una stagione che ha portato più dolori che sorrisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA