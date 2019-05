Bakayoko vs Gattuso/ Video, scontro durante Milan-Bologna “Fuck off man!”

Alta tensione in casa Milan fra Bakayoko e Gennaro Gattuso. Durante la sfida di ieri sera fra i rossoneri e il Bologna, i due hanno litigato in diretta tv e il tutto è nato per via della lentezza dello stesso centrocampista francese nello scaldarsi e nell’entrare in campo. Al trentesimo minuto di gioco si è infortunato Biglia, e il tecnico del Milan decide di sostituire l’argentino proprio con il francese. Peccato però che quest’ultimo ci abbia messo un po’ troppo a riscaldarsi, facendo andare su tutte le furie Ringhio che ha poi deciso di mandare in campo Josè Mauri. Una mossa che non è stata presa bene dall’ex calciatore del Chelsea che ha mandato a quel paese il suo allenatore dicendogli “Fuck off man”. La replica di Gattuso non si è fatta attendere “Ne riparliamo dopo”. Non si sa bene cosa sia successo negli spogliatoi, ma è molto probabile che il faccia a faccia fra i due sia stato durissimo, conoscendo anche il carattere sanguigno dell’allenatore calabrese. Il video di quanto accaduto lo trovate qui sotto.

BAKAYOKO VS GATTUSO: SCONTRO DURANTE MILAN-BOLOGNA

E nelle scorse ore è uscito allo scoperto lo stesso Bakayoko, che attraverso il proprio profilo Twitter ha cercato di fare chiarezza: «L’allenatore si è rivolto a me con dei termini che non mi aspettavo – la versione del transalpino – io non ho fatto altro che ripetere le sue parole. Niente di più. Che le cose siano chiare – conclude e puntualizza – non mi sono mai rifiutato di entrare o di andarmi a scaldare. Le immagini parlano chiaramente». Un Bakayoko che nelle ultime settimane è stato più volte al centro delle polemiche, prima per la maglia di Acerbi esposta come uno scalpo sotto la Sud, quindi per il ritardo ingiustificato all’allenamento di questa settimana, con annessa esclusione dai titolari contro il Bologna. La sensazione circolante è che l’esperienza del francese a Milanello, nonostante una buona stagione, sia ormai giunta al termine. Di seguito il video dello scontro fra i due

IL VIDEO DEL DURO FACCIA A FACCIA BAKAYOKO-GATTUSO





