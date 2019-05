Balotelli vs CR7/ “Fenomeno Messi, basta paragoni”: Mario attacca su Instagram

Leo Messi ha scritto l’ennesima pagina leggendaria della propria carriera e fa un passo avanti nell’eterno duello con Cristiano Ronaldo, che secondo Mario Balotelli vede indiscutibilmente in vantaggio l’argentino del Barcellona. Ieri sera naturalmente grazie alla doppietta contro il Liverpool è stato un plebiscito in favore di Messi, tra chi si è “limitato” a celebrarlo e chi invece non si è lasciato sfuggire l’occasione per tirare una stoccata all’altro fenomeno del calcio contemporaneo, cioè appunto Cristiano Ronaldo. In prima linea appunto Mario Balotelli, che su Instagram ha scritto: “Leo Messi fenomeno. Per il bene del calcio, per favore non paragonatelo più al 7 della Juve”, senza dunque nemmeno citare direttamente CR7. Naturalmente Balotelli in questo modo si è attirato i commenti avversi dei tifosi di Cristiano Ronaldo, ma anche per loro l’attaccante bresciano ha la replica pronta: E la gente che scrive che il 7 della Juve è più forte di me? Ma grazie al ca… e chi si paragona con lui? Lui e Leo i due più forti al mondo ma ragazzi Messi è di un altro pianeta”. Dunque Balotelli vs CR7, potremmo dire, anche se il tema di fondo è la globale celebrazione di Leo Messi.

BALOTELLI VS CR7: TUTTI CELEBRANO LEO MESSI

Le acclamazioni per Leo Messi sono state comunque generali, anche senza tirare in ballo Cristiano Ronaldo, che quest’anno si deve accontentare di guardare dalla televisione le fasi finali della Champions League. Cesc Fabregas, ex compagno di Messi al Barcellona: “È impossibile che qualcuno mi dica che c’è stato uno più forte di lui”. Questo invece il commento dell’ex attaccante inglese Gary Lineker: “Wow. Nient’altro che WOW! Messi segna il suo gol numero 600 con il calcio di punizione più bello che vedrete nella vostra vita. Il piccolo genio sfida la logica” e poi l’icona della capra, “goat” in inglese, che si traduce anche come “greatest of all time”: il più grande di sempre. Dunque non solo CR7: da Pelè a Maradona, tutti si dovrebbero inchinare a Messi. Senza scomodare paragoni tra epoche diverse, che risultano sempre complicati e senza una risposta chiara: 112 gol in Champions League; 12 in nove partite in questa edizione; 600 tondi tondi con il Barcellona; 693 in carriera. In ogni caso, tutti gli amanti del calcio ringraziano Leo Messi…

