DIRETTA/ Cassino Siena (risultato finale 59-76) streaming video e tv: Mens Sana dominante (Serie A2 Ovest)

DIRETTA CASSINO SIENA (59-76)

Nulla da fare per la Vitrus Cassino! E’ Siena a vincere il match di basket valido nella quinta giornata del Campionato di Serie A2 e pure con il netto risultato di 76-59, in casa proprio della squadra rossoblù. Con tale vittoria la Mens Sana vol quindi alla ottava posizione del girone Ovest del secondo campionato italiano con pure 6 punti: Cassino invece rimane fanalino di cosa con ancora nessun successo messo a bilancio. Dando ora ancora un occhio ai numeri, segnati quindi al termine anche del quarto parziale (che a tabella mostra il risultato piuttosto risicato sui 19-18 per Siena, ma insufficiente per risollevare la stessa Cassino). In casa della Virtus quindi il migliore è stato Jackson con 17 punti personali e 4 rimbalzi totali: per Siena il tabellino premia Poletti con 16 punti e 3 rimbalzi totali, ma pure Morais con 13 punti personali. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CASSINO SIENA (27-42 20′)

La sirena dell’intervallo coglie il tabellone del risultato dell’incontro di Basket di Serie A2 tra Cassino e Siena fissato sul 27-42 favore della Mens sana che quindi è chiamata ora a una partita di grande attenzione per non perdere punti fin troppo preziosi nella classifica del campionato. La compagine toscana però ha finora dominato questa prima parte del match sia nel primo e che nel secondo quarto: se la virtus quindi non cresce notevolmente appare difficile immaginare un’altro tipo di risultato. Ecco infatti che già al termine del primo quarto Siena comandava con il parziale di 22-15: pure nel secondo quarto la Mens Sana non è scesa sotto i 20 punti. Considerando ora alcuni numeri va detto che per Cassino per ora i migliori sono stati Pepper, Raucci e Jackson con 7 punti a testa: per Siena attenzione a Poeltti con 11 punti personali e 3 rimbalzi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CASSINO SIENA (0-0): PALLA A DUE!

Cassino Siena sta finalmente per cominciare: va ricordato che in settimana sono arrivate alcune dichiarazioni importanti, rilasciate a Canale3 Toscana, da parte di Filippo Macchi, direttore generale della Mens Sana, in merito a quattro lodi che, formalizzati, hanno bloccato il mercato in entrata da parte della società. Macchi ha confermato la notizia, detto che la società ha presente la questione e agirà di conseguenza per risolvere un problema noto; nel frattempo però va anche risolta la grana legata a Elston Turner, che lo scorso gennaio aveva risolto il contratto per firmare con Napoli e che si è rivolto al Tribunale Arbitrale di Ginevra per reclamare 32500 dollari che gli spetterebbero, almeno secondo quanto da lui stabilito. Vedremo come si risolveranno questi problemi, intanto noi diamo la parola al campo perchè la Mens Sana sta per giocare questa interessate Cassino Siena che adesso può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il campionato di basket Serie A2 non è trasmesso in diretta tv, e dunque per Cassino Siena non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; le informazioni utili su questa partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, arriveranno attraverso il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legapallacanestro.com, e sui rispettivi account presenti sui social network, in particolare facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

PANCHINA CORTA PER MORETTI

In Cassino Siena, uno dei grandi punti di domanda per Paolo Moretti sarà l’utilizzo della sua panchina: nella sconfitta interna contro Latina le seconde linee della Mens Sana hanno prodotto soltanto 14 punti (9 di Roberto Prandin), ma quel che più conta è che il coach ha usato una rotazione a otto giocatori. Solo Prandin, Ion Lupusor e Todor Radonjic si sono infatti alzati dal pino, per un totale di 50 minuti; tutti i giocatori del quintetto titolare hanno giocato almeno 26 minuti e in tre hanno superato i 30. In generale la rotazione della Mens Sana appare debole da questo punto di vista: Leonardo Ceccarelli per esempio si è visto per 12 minuti contro Casale Monferrato e poi non ha più giocato (nè prima nè dopo), un dettaglio sul quale Moretti dovrà evidentemente lavorare per trovare il giusto equilibrio e permettere ai suoi titolari di avere i giusto minutaggio, senza portare a situazioni forzate che potrebbero condizionarne il rendimento quando arriverà il momento di tirare le somme. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Cassino Siena, quinta giornata nel girone Ovest di basket Serie A2 2018-2019, è in programma al PalaSport Città di Frosinone domenica 28 ottobre, con palla a due alle ore 18:00. Sfida valida per la salvezza, almeno in questo momento: la Mens Sana, che deve anche fare i conti con la penalizzazione, si trova in terzultima posizione in classifica mentre Cassino è ancora più sotto, ancora senza vittoria e dunque costretta a un torneo di rincorsa per provare se non altro a giocare il playout, impresa che sarà comunque complicata visti i rapporti di forze e il passo delle avversarie, che con una sola eccezione (Treviglio, che però ha le qualità per rialzare la testa) hanno già vinto almeno due partite.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il turno infrasettimanale è stato assolutamente amaro per entrambe le squadre: in particolare per la Mens Sana, che giocava al PalaEstra e aveva una bella occasione per risalire ancor più la corrente e invece si è fatta battere da Latina. Partita nata male, ma che la squadra toscana aveva rimesso in carreggiata prima di subire 26 punti nel quarto periodo. Carlos Morais, Mitchell Poletti e A.J. Pacher hanno realizzato 55 punti in tre: il resto della squadra ne ha prodotti 24, e anche da qui si può evincere cosa non abbia funzionato. Non solo: continua a non convincere Roberto Prandin, che al netto dei 9 punti realizzati ha perso 3 palloni e tirato 3/11 dal campo, troppo poco per il giocatore che dovrebbe portare energia dalla panchina. La sconfitta della Virtus Cassino è stata ancora più beffarda, arrivata all’ultimo possesso contro Rieti: i laziali avevano chiuso il primo tempo avanti di 10 punti ma hanno vanificato tutti gli sforzi in un pessimo terzo periodo (16-29) e per questione di dettagli hanno mancato la prima vittoria stagionale, che sarebbe stata ancora più importante perchè ottenuta in trasferta. Ci sono stati 19 punti, 6 rimbalzi e 5 assist per Dalton Pepper, che però ha tirato 6/14 dal campo; altri tre giocatori in doppia cifra compreso un Antino Jackson da 13 punti, 4 assist e il 75% da 2, ma nemmeno questo è bastato alla Virtus per portare a casa un primo successo che adesso cercherà di ottenere tra le mura amiche.