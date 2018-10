DIRETTA/ Varese Trieste (risultato finale 78-66): Cain+Avramovic, vittoria Openjobmetis! (basket Serie A1)

DIRETTA VARESE TRIESTE (RISULTATO FINALE 78-66)

Varese Trieste 78-66: la Openjobmetis porta a casa la vittoria in una partita importante e bella, chiusa con basso punteggio in generale soprattutto per un quarto periodo nel quale si è segnato poco. Cosa che naturalmente è andata benissimo ai padroni di casa, che vincono la loro terza partita alla Enerxenia Arena e restano in alta quota di classifica: Varese manda quattro giocatori in doppia cifra, con Aleksa Avramovic che ne fa 14 mentre Tyler Cain infila la doppia doppia da 13 punti e 11 rimbalzi, quasi imitato dal solito, concreto Thomas Scrubb che chiude con 10 punti e 8 rimbalzi. Ancora sotto tono Dominique Archie, ma l’ex Capo d’Orlando pur in una partita tutto sommato anonima è perfetto dal perimetro e sono sue due triple che impediscono all’Alma di avvicinarsi troppo. Trieste chiude con 18 punti, 8 rimbalzi e 4 assist di un ottimo Hrvoje Peric, con i 15 punti di Arturs Strautisin e gli 11 di Chris Wright, ma i giuliani nel secondo tempo hanno avuto problemi in attacco e non sono mai riusciti a portarsi a ridosso di una Varese concreta, che merita la vittoria. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Varese Trieste è una delle partite che sono trasmesse in diretta tv su Eurosport 2, disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare; come sempre poi il grande appuntamento con le gare di Serie A1 rimane quello di Eurosport Player: sarà necessario pagare una quota per abbonarsi alla piattaforma, che fornisce la visione di tutte le gare del torneo in diretta streaming video, dunque attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Naturalmente sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA VARESE TRIESTE (67-55): 4^ QUARTO

Varese Trieste 67-55: nuovo allungo da parte della Openjobmetis che, quando manca un quarto al termine della partita di Serie A1, prova a mettere le mani sulla vittoria. Il terzo periodo è il regno di Aleksa Avramovic, silente fino a questo punto e invece capace di mettere a referto 13 punti con 3/5 dall’arco, che lo pongono come miglior marcatore della squadra al fianco di un Tyler Cain che si limita ai rimbalzi (e arriva a quota 7) ma continua a essere efficace. Salgono in cattedra anche Pablo Bertone e Antonio Iannuzzi, e Varese ci prova sul serio; nel finale l’Alma ci mette poca intensità, perde palloni sanguinosi e non tiene il ritmo dei padroni di casa, nonostante i 15 punti di Hrvoje Peric e i 12 del solito, concreto Arturs Strautins. La Openjobmetis deve comunque stare attenta: la partita della Enerxenia Arena non è finita, Trieste è una squadra capace di segnare tanti punti in poco tempo e l’intensità e la grinta da parte dei biancorossi dovranno essere le stesse messe in campo fino a questo momento. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE TRIESTE (46-40): 3^ QUARTO

Varese Trieste 46-40: si chiude con un canestro di Tyler Cain il primo tempo della partita alla Enerxenia Arena. Il centro della Openjobmetis si porta a quota 11 punti e 6 rimbalzi e guida il nuovo allungo lombardo, la squadra di Attilio Caja reagisce bene al primo parziale dell’Alma che mette il naso avanti con una tripla in avvio di secondo periodo ma poi soffre, anche se ha già tre giocatori in doppia cifra (tra cui l’ex Chris Wright, che tira 3/4 dal campo). Una Varese che ha il solito giocatore a tutto tondo in Thomas Scrubb (8 punti e 4 rimbalzi) e che esplora un Ronald Moore da 7 punti, 3 rimbalzi e 5 assist; la partita tuttavia non è ancora finita, perchè Trieste si sta rivelando avversaria davvero ostica anche su un campo storicamente difficile come quello di Varese. Dunque, non ci resta che aspettare il momento in cui le due squadre torneranno sul parquet della Enerxenia Arena per vedere come andranno le cose nel secondo tempo, e quale delle due sfidanti sarà in grado di portare a casa i due punti dalla quarta giornata del campionato di Serie A1. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE TRIESTE (21-17): 2^ QUARTO

Varese Trieste 21-17: partita equilibrata al momento alla Enerxenia Arena, dove siamo arrivati alla fine del primo quarto. La Openjobmetis ha provato a scappare con un ispirato Ronald Moore (3 assist) e i canestri di Thomas Scrubb e Tyler Cain (per entrambi ci sono 5 punti e 3 rimbalzi), bella però la reazione dell’Alma che è rimasta a contatto con un ottimo Andres Strautins (8 punti) e con hrvoje Peric (5 punti), ricucendo lo strappo con un 5-0 di parziale negli ultimi istanti del periodo, e avendo anche la palla per il -1 sulla sirena. Dunque adesso per Varese è sostanzialmente tutto da rifare: i padroni di casa sembrano avere più frecce al loro arco ma la verità è che la partita è molto lunga, e Trieste può mettere in difficoltà gli ingranaggi di coach Attilio Caja arrivando anche a prendersi la vittoria esterna. Staremo a vedere dunque come procederanno le cose, di sicuro alla Enerxenia Arena la partita è davvero piacevole. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE TRIESTE (0-0): PALLA A DUE

Si alza la palla a due su Varese Trieste: una partita che non si gioca dalla lontana stagione 2003-2004, anno al termine del quale l’Alma, retrocessa anche sul campo, era fallita abbandonando i piani alti del nostro basket. La Metis Varese era giunta ottava in regular season, qualificandosi per i playoff dove però, nelle tre partite perse contro Siena, aveva subito uno scarto medio di 23 punti; ci giovavano Daniel Farabello e Andrea Meneghin, Jerry McCullough e Melvin Sanders e l’allenatore era Edoardo Rusconi, poi sostituito da Giulio Cadeo che aveva rimesso in sesto la squadra con nove vittorie consecutive. L’Alma, curiosamente, vinse le prime cinque partite del campionato destando grande sensazione, ma poi le perse tutte fino alla quintultima, dove inaugurò nuovamente un pokerissimo di successi che portò a ben poco. Adesso i giuliani sono tornati nel massimo campionato e sperano di rimanerci a lungo; la loro salvezza può passare anche da questa partita della Enerxenia Arena, dunque noi ci mettiamo comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, perchè finalmente l’interessantissima Varese Trieste prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

IN EUROPE CUP

Varese Trieste rappresenta una nuova sfida in questa settimana per la Openjobmetis: la squadra di Attilio Caja infatti ha giocato in Europe Cup sempre alla Enerxenia Arena e, battendo Porto per 84-75, si è assicurata il punteggio pieno nel girone F, avvicinando sensibilmente la qualificazione al prossimo turno. Una vittoria mai in discussione per i biancorossi, partiti davvero forte (+8 al termine del primo periodo) e poi capaci di tenere botta contrastando il ritorno dei portoghesi; ancora una volta l’aria europea è stata un toccasana per Pablo Bertone, poco utilizzato in campionato ma capace in questo contesto di realizzare 17 punti tirando 7/8 dal campo, senza smazzare assist (ne ha invece forniti 6 Ronald Moore) ma risultando letale dal perimetro, dove la Openjobmetis ha tirato male (18,7%) con uno 0/9 complessivo da parte di Aleksa Avramovic (comunque 17 punti) e Thomas Scrubb, che ha fatto un passo indietro rispetto al dominio su Trento ma continua a essere tremendamente efficace a rimbalzo (8 anche in Europe Cup). Il quintetto ha prodotto 53 punti, la panchina ha contribuito con 31 mandando in doppia cifra anche un Antonio Iannuzzi da 10 punti e 7 rimbalzi. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Varese Trieste, diretta dalla terna arbitrale composta da Alessandro Martolini, Denis Quarta e Gianluca Calbucci, si gioca per la quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: squadre in campo alle ore 17:30 di domenica 28 ottobre. Alla Enerxenia Arena la Openjobmetis punta a confermare il suo buon momento e spera di archiviare una vittoria che la conduca ai primissimi posti della classifica, ma l’Alma arriva dalla sua prima vittoria nel torneo e dunque ha ottime ragioni per andare in Lombardia con il pieno di entusiasmo, sapendo che l’obiettivo della salvezza è alla portata e che, almeno virtualmente e sulla carta, si può provare a fare partita pari con quasi tutte le rivali. Sarà ovviamente una sfida storica, vista la tradizione delle due piazze; noi ci auguriamo ovviamente che sia un grande spettacolo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Sarà la terza partita consecutiva in casa per Varese, contando anche quella di Europe Cup: come abbiamo detto per la Openjobmetis il mese di ottobre è stato estremamente positivo, perchè la squadra viaggia a punteggio pieno in campo internazionale e ha battuto Trento nella terza giornata del campionato, vendicando così la sconfitta di Sassari e mantenendo il suo record positivo. Negli anni il palazzetto di Varese si è sempre dimostrato un fortino quasi inespugnabile; questa statistica ha proceduto per alti e bassi ma in generale è sempre molto complicato andare a giocare in quella che da poche settimane si chiama Enerxenia Arena, e infatti all’inizio di questa stagione i biancorossi hanno fatto il pieno di vittorie. Trieste sapeva che il ritorno nella massima categoria non sarebbe stato semplice: il roster dello scorso anno era di grandissimo livello e infatti ha semi-dominato la Serie A2, ma al piano di sopra le cose cambiano e l’Alma si è scontrata con questa realtà, perdendo le prime due partite contro Virtus Bologna e Torino. La scorsa domenica però è arrivata una grande vittoria contro Brescia, semifinalista della passata stagione: devastante la prova di William Mosley che con appena 4 tiri (tutti realizzati) e 9 punti ha chiuso con 26 di valutazione, mettendo a referto 8 rimbalzi, 2 assist e 4 stoppate. Proprio il duello tra il centro di Shreveport e Tyler Cain, confermato a Varese, potrebbe essere una delle grandi chiavi di una partita che si preannuncia equilibrata, anche se forse la Openjobmetis ha leggermente i favori del pronostico.