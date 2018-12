Diretta / Leonis Roma Siena (risultato live 17-17) streaming video e tv: fine 10′! (basket Serie A2)

DIRETTA LEONIS ROMA SIENA (17-17): FINE PRIMO QUARTO

Inizia la gara tra Roma e Siena. Morais e Toure da due, Ranuzzi sempre da due, siamo sul 2-4. Marino mette la bomba da tre, Siena che sta aumentando il vantaggio. Sono trascorsi cinque minuti di gara, siamo sul 5-10. Amici la mette da due, siamo ora sul 10-12. Holls da due, sorpasso Roma, siamo ora sul 15-14. Marino fa due su due da tiri liberi, partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte, siamo sul 15-17. Termina il primo periodo sul 17-17. Gara molto avvincente e tirata tra due squadre che stanno giocando a viso aperto senza risparmiarsi. Marino, con nove punti, è stato il miglior realizzatore. (agg. Umberto Tessier)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Leonis Roma Siena non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

SI GIOCA

Tutto è pronto per la diretta di Leonis Roma Siena, nei pochi minuti che ci separano dalla palla a due andiamo dunque a leggere alcune statistiche sul cammino finora avuto dalle due squadre in campo fra pochissimo a Ferentino. Per la Leonis Roma sette vittorie e sei sconfitte su tredici partite finora disputate per una percentuale di successi pari al 53,8%, con 981 punti segnati e 984 al passivo, dunque la differenza punti per la squadra capitolina è pari a -3, ma è in positivo il bilancio più importante, quello tra vittorie e sconfitte. In casa sei vittorie su sette per la Leonis Roma, che paga invece un rendimento deficitario in trasferta, dove vanta un bilancio di 1-5. Infine, nelle ultime cinque giornate tre vittorie e due sconfitte nel ruolino di marcia della Leonis. Siena risponde con sette vittorie e sei sconfitte, dunque pure la Mens Sana ha il 53,8% di successi, ma è dietro in classifica a causa del -3 di penalizzazione; 1005 punti segnati e 1036 subiti per la squadra toscana che ha una differenza punti pari a -31 a causa di alcuni pesanti k.o. Per Siena in trasferta due vittorie e quattro sconfitte, molto migliore invece il bilancio di 5-2 nelle partite casalinghe, infine ecco due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate dalla Mens Sana. Adesso però la parola passa al campo: Leonis Roma Siena sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NELLA SCORSA GIORNATA

Si avvicina la diretta di Leonis Roma Siena, andiamo a vedere quali sono stati i risultati delle due squadre della Serie A2 di basket nella scorsa giornata di campionato. Abbiamo già accennato alla batosta casalinga subita dalla Mens Sana, che davanti al pubblico amico del PalaEstra ha perso per 66-88 al cospetto di una Bergamo praticamente perfetta, che dopo avere sofferto nel primo quarto (chiuso da Siena avanti di sette lunghezze) è stata perfetta dal secondo periodo in poi, mentre Siena si è dissolta con il passare dei minuti. Troppo il divario tra le due squadre, a Siena non sono serviti a nulla i 18 punti di A. J. Pacher e i 15 di Mitchell Poletti davanti ai lombardi che nel secondo tempo hanno segnato 22 punti più dei padroni di casa. La Leonis Roma invece nel scorso turno ha perso per 80-71 sul campo di Casale Monferrato, al termine di una partita con numerosi alti e bassi che però nel finale ha premiato la Novipiù, già fenomenale nel secondo quarto mentre la Leonis aveva fatto bene nel primo e soprattutto nel terzo quarto. A livello individuale eccellenti i 24 punti di Nick Zeisloft, che però non sono bastati per tornare dal Piemonte con un risultato positivo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Leonis Roma Siena, in diretta dal Palasport “Ponte Grande” di Ferentino, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, sabato 29 dicembre 2018, e sarà uno degli anticipi in programma per la quattordicesima giornata del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Ovest. Leonis Roma Siena, classifica alla mano, ci dice che la seconda squadra della Capitale (il blasone della Virtus è indiscutibilmente superiore) è al momento solidamente in zona playoff grazie a 14 punti, maturati in virtù di sette vittorie e sei sconfitte nelle tredici partite disputate finora. Ruolino di marcia da non disprezzare per una squadra che non vive una situazione facilissima – basti pensare al fatto che una squadra di Roma deve giocare a Ferentino, la situazione impianti nella Capitale è davvero critica. Sette vittorie e sei sconfitte anche per Siena che però, a causa del -3 di penalizzazione, si ritrova a quota 11 punti e dunque fuori dalla zona playoff: la partita di oggi è un vero e proprio scontro diretto che la Mens Sana dovrà cercare di vincere se vuole risalire verso appunto la zona playoff.

RISULTATI E CONTESTO

Sicuramente il cammino nel campionato della Serie A2 di basket è stato fino a questo momento molto simile per Leonis Roma e Siena (7-6 per entrambe le squadre), almeno per quanto riguarda il rendimento sul campo che per i toscani è penalizzato dal -3 che relega la ON Sharing Mens Sana più in basso di quanto meriterebbe. Soprattutto al PalaEstra il cammino di Siena finora è stato molto positivo, anche se domenica scorsa è arrivata una batosta contro Bergamo, ma la Mens Sana dovrà migliorare il proprio rendimento lontano da casa se vorrà coltivare ambizioni importanti in questa stagione, perché con un 2-4 lontano da casa è difficile sognare in grande, a maggior ragione se come Siena si deve partire da tre punti sotto a tutte le avversarie a causa della penalizzazione. Attenzione poi a una Leonis Roma davvero fenomenale in casa, dove ha vinto sei delle sette partite disputate: se la squadra capitolina sta costruendo un rendimento da playoff lo deve proprio ai numeri eccellenti davanti al pubblico amico, con cui oggi vorrà fare ancora festa per chiudere l’anno solare 2018.



© RIPRODUZIONE RISERVATA