Diretta Cassino Virtus Roma/ Streaming video e tv: a Frosinone si gioca il testa-coda (basket A2 Ovest)

Cassino Virtus Roma va in scena alle ore 17:00 di sabato 12 gennaio: nel girone Ovest del campionato di basket Serie A2 2018-2019 inizia il girone di ritorno, siamo alla sedicesima giornata e al Palasport Città di Frosinone si gioca il testa-coda. La BPC Virtus occupa l’ultimo posto della classifica con una sola vittoria, mentre Roma è ancora in testa al gruppo anche se è stata recentemente agganciata dalla sorprendente Bergamo; una sfida dunque che entrambe le squadre tengono a vincere anche se i motivi sono diametralmente opposti, sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà sul parquet tenendo anche del fatto che si tratta di un derby, e che dunque la rivalità sarà piuttosto sentita.

Non sarà possibile seguire la diretta tv di Cassino Virtus Roma: il campionato di basket Serie A2 infatti non è disponibile nel nostro Paese – nemmeno in diretta streaming video – e dunque per racimolare informazioni utili sulla partita, come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori, potrete avvalervi del sito www.legapallacanestro.com. La Lega permette anche di consultare le relative pagine presenti sui social network: in particolare abbiamo facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

In Cassino Virtus Roma, sotto esame c’è particolarmente la capolista: la squadra di Piero Bucchi, costruita per il salto di categoria senza passare dai playoff, fino a questo momento ha senza dubbio confermato la sua competitività ma ha anche scoperto che questo campionato di Serie A2 può essere più complicato del previsto. L’ultima trasferta è stata persa di misura a Scafati, e questo ha consentito a Bergamo di operare l’aggancio in vetta; in più Latina, Biella e Capo d’Orlando hanno trovato un ottimo ritmo nelle ultime giornate e sono riuscite a mantenere le distanze, creando di fatto un trenino che si va a giocare la promozione diretta in questo girone di ritorno. Partite come quella di Frosinone rappresentano dunque vittorie “obbligate” per una Virtus Roma che deve dimostrare di valere il primo posto; Cassino fino a questo momento ha vinto una sola partita, riuscendo a spezzare una serie di dieci sconfitte con il successo contro Treviglio. La distanza dalla zona playout è di due partite – dunque c’è la concreta possibilità di arrivare se non altro allo spareggio – mentre la salvezza diretta rappresentata da Siena è 11 punti più avanti; è chiaro che la BPC Virtus punta a giocarsela nel playout, ma anche da questo punto di vista bisogna iniziare a contemplare la possibilità di battere gli squadroni per fare il vero salto di qualità.



