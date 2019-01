Diretta Siena Tortona/ Streaming video e tv: delicato incrocio per la salvezza (basket A2 Ovest)

Siena Tortona si gioca alle ore 20:30 di sabato 12 gennaio, ed è uno degli anticipi nella sedicesima giornata del campionato di basket Serie A2 2018-2019. Siamo nel girone Ovest, e inizia oggi il girone di ritorno: la partita del PalaEstra è delicatissima per le due squadre che, entrambe reduci da un periodo decisamente negativo, hanno bisogno di punti per salvarsi. La Mens Sana ha se non altro battuto Agrigento nel giorno dell’Epifania, interrompendo una serie di sconfitte e riuscendo ad allungare a 5 punti il margine sulla zona playout. Dove appunto c’è la Bertram, grande delusione della stagione. I piemontesi non possono sbagliare se vogliono migliorare la loro posizione fino a renderla utile per salvarsi e magari per provare a prendersi un posto nei playoff; staremo a vedere dunque quello che succederà nella diretta di Siena Tortona, di cui andiamo ora a presentare i temi principali.

Siena Tortona rappresenta come detto una partita delicata per entrambe le squadre: basti pensare che prima di battere Agrigento la ON Sharing aveva perso cinque gare consecutive, avendo mancato il successo per oltre un mese e peggiorando sensibilmente la propria classifica. La quale è anche condizionata dai tre punti di penalizzazione: al netto di questo la Mens Sana si giocherebbe ampiamente un posto nei playoff, così può sperare di arrivarci ma ha davanti a sè tre squadre che oggi dovrebbero accontentarsi della salvezza. Malissimo Tortona, che sta vivendo una sorta di incubo: l’anno scorso il Derthona Basket ha raggiunto il quinto posto nella regular season del girone Ovest e ha soprattutto vinto la Coppa Italia con pieno merito, in questa stagione però non ha mai trovato il ritmo e ha vinto appena quattro partite nel girone di andata. Questo però non fa che confermare quanto il campionato di Serie A2 sia complicato e pieno di imprevisti; sia come sia, adesso Tortona non ha più scusanti e deve necessariamente provare a centrare un filotto di risultati che gli permetta di risalire la corrente. Ovviamente la partita del PalaEstra rappresenta un primo tentativo di rinascita.



