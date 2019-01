Diretta Avellino Pistoia/ Streaming video e tv: Scandone a caccia del pokerissimo (basket Serie A1)

Avellino Pistoia si gioca alle ore 18:00 di domenica 13 gennaio: è una delle partite valide per la quindicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Anche al PalaDelMauro si chiude il girone di andata: la Scandone è già ampiamente qualificata alla Final Eight di Coppa Italia e punta il secondo posto solitario in campionato, reduce dalla bella vittoria di Brindisi che ha certificato un ottimo momento. La Oriora rimane il fanalino di coda della classifica, ma ha raggiunto Torino e Pesaro con il successo su Varese: per Alessandro Ramagli dunque aumentano nuovamente le possibilità di salvezza, ma è chiaro che siamo solo alla metà della stagione di conseguenza i toscani avranno ancora tanti chilometri da macinare. Nel frattempo vedremo quello che succederà nella diretta di Avellino Pistoia, la cui palla a due è prevista ormai tra poche ore.

Avellino Pistoia potrebbe rappresentare per la Scandone la quinta vittoria consecutiva: forse non è un caso che la squadra abbia aperto questa striscia nel momento in cui sono emerse le indiscrezioni sulle difficoltà economiche e Norris Cole ha lasciato l’Irpinia. Non solo: Avellino arrivava dal pesantissimo -46 incassato a Trieste, un punto di non ritorno: Nenad Vucinic è stato bravo ad allontanare le pressioni esterne e lavorare sui margini di miglioramento e sulla psiche dei giocatori. Come effetto la Sidigas ha anche battuto l’Olimpia Milano, fino a quel momento – e dopo allora – mai sconfitta in campionato; ottenuto il pass per la Final Eight, ora si proverà a prendersi il secondo posto che però dovrà anche passare attraverso una sconfitta di Venezia. Intanto nella partita di oggi Avellino parte favorita; deve comunque fare attenzione a Pistoia, una squadra che per il momento sta procedendo a corrente decisamente alternata. Prima le sei sconfitte in serie, poi tre vittorie e quindi ancora quattro ko; nel momento più complicato la squadra toscana si è rialzata e ha vinto contro Varese, una delle formazioni più calde del periodo, sfruttando la grande serata dell’ex Dominique Johnson, peraltro destinato alla partenza. Come abbiamo già detto la posizione di classifica resta complicata e ci vorrà tempo per potersi dire salvi con certezza, ma per il momento la Oriora spera di trovare un altro stint positivo ed espugnare il PalaDelMauro, avvicinando ancor più l’obiettivo e chiudendo bene il girone di andata in campionato.



