Diretta Cremona Reggio Emilia/ Streaming video e tv: la Grissin Bon gioca per la conferma (basket Serie A1)

Cremona Reggio Emilia, in programma alle ore 19:05 di domenica 13 gennaio, è una delle partite che si giocano per la quindicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: al PalaRadi si affrontano due squadre che arrivano da un turno a fasi alterne, con una Grissin Bon che ha demolito Pesaro tra le mura amiche e una Vanoli che invece è caduta sul campo di Venezia. La classifica sorride ancora ai lombardi, quinti e già qualificati alla Final Eight di Coppa Italia, ma la Reggiana è una delle squadre che stanno provando a risalire la corrente e appaiono decisamente in ripresa: adesso Devis Cagnardi può logicamente sognare l’accesso ai playoff anche se sarà un tema da affrontare in seguito. Nel frattempo noi aspettiamo di scoprire quello che succederà nella diretta di Cremona Reggio Emilia, la cui palla a due è prevista ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Reggio Emilia è disponibile su Eurosport 2, canale però accessibile ai soli abbonati alla televisione satellitare; per tutti gli altri appassionati di basket l’appuntamento classico è comunque con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi abbonati la possibilità di seguire qualunque gara del torneo di Serie A1 in diretta streaming video, avendo dunque a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Cremona Reggio Emilia potrebbe rappresentare la decima vittoria stagionale per i lombardi: Meo Sacchetti ci ha raccontato in esclusiva il suo doppio impegno e, in attesa di centrare la qualificazione ai Mondiali con la Nazionale, sta conducendo la Vanoli ad un’altra stagione sopra le righe, che potrebbe sancire la seconda partecipazione consecutiva ai playoff. Intanto i lombardi giocheranno la Coppa Italia; la sconfitta del Taliercio era da mettere in conto per i rapporti di forza in campo ma la realtà è che questa Cremona è una squadra costruita ancora una volta con raziocinio, partita per salvarsi ma capace di elevarsi oltre i propri limiti e di giocarsela concretamente con le squadre più forti. A Reggio Emilia si procede per gradi, consapevoli che il ciclo di Max Menetti è finito e che potrebbe volerci tempo per ripartire; la Grissin Bon ha comunque vinto le ultime due partite, sfruttando il doppio turno casalingo e riuscendo a battere la Vuelle con 42 punti di margine. Anche senza Ricky Ledo, miglior realizzatore del campionato e volato al Banvit per giocare in Champions League, la squadra emiliana sta dimostrando di poter essere una mina vagante per i primi otto posti della classifica. Il punto di domanda riguarda la tenuta nel lungo periodo: Reggio Emilia sarà in grado di alzare il suo livello da qui al termine della regular season? La partita odierna del PalaRadi in questo senso rappresenta un test decisamente importante.



