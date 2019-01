Diretta Cantù Avellino/ Streaming video e tv: grande momento per la Scandone (basket Serie A1)

Cantù Avellino si gioca alle ore 20:30 di sabato 19 gennaio e, presso il PalaBancoDesio, rappresenta la prima partita nel girone di ritorno del campionato di basket Serie A1 2018-2019: si riparte dunque senza soluzione di continuità, con una sfida tra due squadre che al momento sono separate da ben sei vittorie in classifica. Il momento della Scandone è ottimo: di rincorsa la squadra irpina si è inerpicata fino al secondo posto della classifica e dunque si appresta a confermarsi come principale antagonista di Milano. Dall’altra parte arriva una Cantù che ha perso in casa contro Sassari, non riuscendo a confermare il suo momento: adesso l’Acqua San Bernardo ha una sola partita di vantaggio sulla coppia che occupa le ultime due posizioni, e di conseguenza è tornata a vivere nell’incubo di una retrocessione che sarebbe un fallimento per una piazza storica. Vedremo dunque quello che succederà tra poco nella diretta di Cantù Avellino, di cui andiamo ora a presentare i temi principali.

Non è prevista la diretta tv di Cantù Avellino, che non è una delle partite trasmesse in questo turno di campionato; come sempre però sarà disponibile in abbonamento la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite del torneo di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa o a supporto ecco il sito ufficiale www.legabasket.it sul quale trovare tutte le informazioni utili, in special modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

Nel presentare la diretta di Cantù Avellino era doveroso partire dalla grande striscia della Scandone: è anche sintomatico il fatto che la squadra irpina abbia definitivamente svoltato nel momento in cui sono diventate pubbliche le difficoltà economiche. A questo proposito potrebbe presto arrivare una penalizzazione in termini di punti in classifica, ma intanto Nenad Vucinic e i suoi ragazzi hanno vinto le ultime cinque partite: anche il clamoroso -46 incassato a Trieste ha fatto da motivazione extra, adesso la Sidigas è tornata a giocare come sapeva fare nelle ultime stagioni e, archiviata la qualificazione in Coppa Italia (giocherà contro Brindisi), vuole appunto provare a tenere il passo dell’Olimpia, o se non altro chiudere al secondo posto della regular season. Cantù come detto fatica enormemente: il talento al roster non manca ma c’è la sensazione che la squadra sia stata costruita in maniera raffazzonata, come è anche logico vista la situazione della società. Ogni tanto arriva un sussulto d’orgoglio ed è questo il motivo per cui ci sono ancora delle squadre alle spalle, ma certamente la Red October non pensava di trovarsi in questa situazione al termine del girone di andata. Archiviata la possibilità di giocare la Final Eight, adesso la squadra brianzola deve provare a risalire la corrente e una vittoria interna contro la seconda forza del campionato potrebbe essere determinante.



