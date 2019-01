Diretta Brescia Varese/ Streaming video e tv: posta in palio pesante nel derby lombardo (basket Serie A)

Brescia Varese, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Gianluca Sardella e Dario Morelli, si gioca questa sera, domenica 20 gennaio 2019, alle ore 19.05. L’appuntamento con questo derby lombardo tra la Germani Basket Brescia e la Openjobmetis Varese sarà al PalaLeonessa, dove andrà in scena una partita sicuramente fra le più interessanti della sedicesima giornata della Serie A di basket, primo turno del girone di ritorno. Brescia e Varese al termine dell’andata vivono situazioni abbastanza diverse: i padroni di casa infatti non sono riusciti a raggiungere la Final Eight di Coppa Italia dal momento che Brescia ha raccolto sei vittorie e nove sconfitte (per un totale di 12 punti) nelle quindici partite del girone d’andata, un bilancio che andrà migliorato se si vorrà puntare ai playoff. Numeri speculari per Varese, che ha conquistato nove vittorie e sei sconfitte e di conseguenza ha 18 punti in classifica, che collocano la Openjobmetis saldamente in zona playoff e naturalmente qualificata per la Coppa Italia, che invece non vedrà protagonista l’altra squadra lombarda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Varese è disponibile su Eurosport 2, canale però accessibile ai soli abbonati alla televisione satellitare; per tutti gli altri appassionati di basket l’appuntamento classico è comunque con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi abbonati la possibilità di seguire qualunque gara del torneo di Serie A in diretta streaming video, avendo dunque a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo al PalaLeonessa.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo dunque presentato le stagioni finora vissute da Brescia e Varese, spiegando come il giudizio debba essere certamente più positivo per la Openjobmetis, che però adesso sta vivendo un piccolo passaggio a vuoto fatto di due sconfitte consecutive in chiusura del girone d’andata, l’ultima settimana scorsa in casa nel classico confronto con la Virtus Bologna. Per adesso nulla di grave per la squadra di coach Attilio Caja, però naturalmente Varese farebbe bene ad evitare una terza sconfitta consecutiva, ma la trasferta di Brescia è delicata e potrebbe davvero fungere da spartiacque nella stagione di Varese. Brescia dal canto suo non può invece permettersi troppi ragionamenti: la Leonessa di coach Andrea Diana sicuramente nel girone d’andata è rimasta lontanissima dall’eccellente rendimento fornito nella passata stagione e adesso deve correre se vuole provare a raggiungere i playoff. Domenica scorsa è arrivata una preziosa vittoria contro Venezia, ma adesso serve dare continuità a quel successo per risalire davvero la corrente e la sfida con Varese è in tal senso l’occasione perfetta.



