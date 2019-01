Diretta Brindisi Milano/ Streaming video e tv: Olimpia in fuga, Happy Casa in fiducia (basket Serie A1)

Brindisi Milano verrà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Luca Weidmann e Christian Borgo: alle ore 17:00 di domenica 20 gennaio il PalaPentassuglia ospita la partita valida per la sedicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019. Prima di ritorno per le due squadre, che tra un mese giocheranno anche la Final Eight di Coppa Italia: obiettivo scontato per l’Olimpia che settimana scorsa ha vinto una difficile gara sul campo di Trieste, mentre la Happy Casa ha staccato il pass per Firenze soltanto all’ultimo, mostrando personalità nella vittoria esterna su una Trento che era in forte crescita. A livello di classifica ovviamente non ci sono paragoni, visto che Milano viaggia indisturbata al primo posto mentre i pugliesi occupano il settimo posto; tuttavia la squadra di Frank Vitucci sta disputando un ottimo campionato per quelle che erano le aspettative della vigilia, e dunque oggi nella diretta di Brindisi Milano potremmo assistere ad una partita equilibrata, interessante e aperta fino agli ultimi istanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Milano è una di quelle che per questo turno di campionato sono previste su Eurosport 2: l’appuntamento è riservato ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, ma c’è la consueta alternativa della piattaforma Eurosport Player che, sempre in abbonamento, vi permetterà di seguire la sfida del PalaPentassuglia in diretta streaming video, tramite PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili su questa partita, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il contesto entro il quale si gioca Brindisi Milano è ormai quello consueto per l’Olimpia: nel girone di andata i campioni d’Italia hanno perso una sola partita (contro Avellino) e in questo momento vincere o perdere una gara in più fa poca differenza, vista la distanza dalle inseguitrici e, soprattutto, la netta superiorità. Questo significa che ogni volta Milano deve trovare le giuste motivazioni e andare oltre le fatiche di Eurolega; al momento Simone Pianigiani sta gestendo la situazione nel migliore dei modi, ma il fatto che l’Olimpia in patria abbia obiettivi a lungo termine lascia uno spiraglio aperto a Brindisi. La Happy Casa come detto è riuscita a qualificarsi alla Final Eight: lo scatto decisivo è arrivato alla BLM Group Arena di Trento, a dimostrazione di come la squadra di Frank Vitucci abbia talento e possa prendersi vittorie importanti. Il campionato della formazione pugliese è in linea con quanto ci si aspettava: un bilancio al momento superiore al 50% di vittorie e la zona playoff alla portata. Se la regular season finisse oggi la Happy Casa giocherebbe la post season; intanto in Coppa Italia affronterà Avellino ai quarti di finale, e chiaramente trattandosi di partita secca potrebbe anche vincere. Prima però bisognerà valutare in che modo andranno le cose al PalaPentassuglia oggi, ospitare la capolista fa sempre trovare la spinta extra necessaria per una grande partita anche se poi il campo potrebbe facilmente rispecchiare i valori dei due roster.



