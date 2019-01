Diretta Cremona Trento/ Streaming video Rai: trasferta ostica per l’Aquila in casa Vanoli (basket Serie A)

Cremona Trento, diretta dagli arbitri Michele Rossi, Fabrizio Paglialunga e Gianluca Capotorto, si gioca questa sera, domenica 20 gennaio 2019, alle ore 20.45. L’appuntamento con il posticipo televisivo tra la Vanoli Basket Cremona e la Dolomiti Energia Trentino sarà al PalaRadi della città lombarda, dove andrà in scena la partita che chiuderà il programma della sedicesima giornata della Serie A di basket, primo turno del girone di ritorno. Cremona e Trento al termine dell’andata vivono situazioni abbastanza diverse: eccellente il cammino della Vanoli nella prima metà della stagione, Trento invece è indietro e dovrà cercare una rimonta nel ritorno, che è d’altronde un tratto distintivo dell’Aquila nelle ultime stagioni. Per il momento comunque i numeri ci dicono che Cremona è una ottima realtà del nostro basket, quarta testa di serie nel tabellone della Final Eight di Coppa Italia perché quarta in classifica con 20 punti, frutto di dieci vittorie e cinque sconfitte. Più complicato il cammino di Trento, che ha raccolto sei vittorie e nove sconfitte e di conseguenza ha 12 punti, posizione equidistante dalla zona playoff e dall’ultimo posto: per la Dolomiti Energia dunque tutto è ancora possibile, nel bene ma anche nel male.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremona Trento è la partita che sarà trasmessa in diretta tv oggi su Rai Sport +, canale numero 57 disponibile anche in alta definizione e sul sito www.raiplay.it; per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento classico è inoltre con Eurosport Player, il portale che offre ai suoi abbonati la possibilità di seguire qualunque gara del torneo di Serie A in diretta streaming video, avendo dunque a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati in campo al PalaRadi.

CREMONA TRENTO, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Cremona e Trento hanno dunque vissuto finora stagioni assai diverse fra loro. Applausi per la Vanoli di coach Meo Sacchetti, che l’anno scorso era stata una sorpresa e quest’anno è da considerare una conferma: dieci vittorie su quindici, quarto posto in classifica, obiettivo playoff vicino, ambizioni legittime anche in Coppa Italia, competizione nella quale tradizionalmente tutto è possibile, inoltre anche l’attuale stato di forma è certamente positivo, come confermato da Cremona con la convincente vittoria per 98-81 contro Reggio Emilia ottenuta domenica scorsa nell’ultima giornata del girone d’andata. Trento invece si aggrappa alla tradizione che vede sempre la squadra di Maurizio Buscaglia molto più efficace nel girone di ritorno rispetto all’andata, ma fino a questo momento il giudizio sulla stagione dell’Aquila non può essere positivo: il girone d’andata è finito con due sconfitte, dolorosa quella di domenica scorsa in casa contro Brindisi, dunque giustamente Trento potrà fare soltanto da spettatrice nella ormai vicina Final Eight di Coppa Italia.



