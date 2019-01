Diretta Imola Fortitudo Bologna/ Streaming video e tv: la capolista cerca l’allungo decisivo (basket A2 Est)

Imola Fortitudo Bologna è di stanza al PalaCattani di Faenza, con palla a due alle ore 12:00 di domenica 20 gennaio: un matinée dunque dedicato ad un derby dell’Emilia Romagna per la diciassettesima giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019. La situazione nel girone Est sorride in maniera totale alla Lavoropiù: con una sola sconfitta nelle 16 partite giocate la Fortitudo ha decisamente preso il largo e, dopo aver vinto contro Verona la prima partita del ritorno, spera adesso di allungare su Treviso (rispetto alla quale ha al momento il vantaggio nella doppia sfida diretta) e Montegranaro, che sono le prime due inseguitrici. La Le Naturelle in questo momento avrebbe un posto nei playoff, ma sta calando il suo rendimento: si trova in ottava posizione con 7 vittorie e 9 sconfitte e deve necessariamente tornare a marciare per evitare che le avversarie si facciano sotto. Non ci resta allora che dare la parola al campo per vedere quello che succederà nella diretta di Imola Fortitudo Bologna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Imola Fortitudo Bologna: il campionato di Serie A2 non viene trasmesso nel nostro Paese e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potrete consultare il sito ufficiale della Lega all’indirizzo www.legapallacanestro.com, con i corrispettivi account presenti sui social network alle pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Presentando Imola Fortitudo Bologna, dobbiamo naturalmente parlare del grande passo della capolista: scottata da come sono andate le cose nelle stagioni precedenti, l’Aquila ha iniziato la stagione con il vento in poppa, del tutto intenzionata a prendersi la promozione diretta per evitare il grosso rischio dei playoff. L’unica sconfitta della squadra allenata da Antimo Martino è arrivata sul campo della Bakery Piacenza, ed è stata sorprendente; da allora però la Fortitudo ha dimostrato ancor più la sua forza non solo sul campo ma anche a livello mentale, aprendo ad una nuova serie di vittorie. Il 96-71 contro Verona ha rappresentato il sesto successo consecutivo: staccate Treviso e Montegranaro, a oggi Bologna vincendo le due sfide dirette salirebbe in Serie A1 anche perdendo quattro delle 14 partite che restano da giocare. Storia diversa per Imola, che aveva iniziato molto bene ma sta decisamente calando: nelle ultime cinque partite è arrivata solo la vittoria nel derby contro Forlì, in precedenza il record dei romagnoli era di 6 vittorie e 4 sconfitte e cioè in totale linea per disputare i playoff. Obiettivo che come detto la Le Naturelle stringe ancora tra le mani, ma adesso bisognerà davvero fare il salto di qualità per provare a vivere sonni tranquilli nelle ultime giornate della regular season.



