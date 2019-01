Diretta Rieti Siena/ Streaming video e tv: continua la marcia della Zeus Energy (basket A2 Ovest)

Rieti Siena, una delle partite valide per la seconda giornata nel ritorno del campionato di basket Serie A2 2018-2019, si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 gennaio: sarà dunque il PalaSojourner a ospitare una sfida del girone Ovest che è parecchio delicata per entrambe le squadre, anche se per motivi diversi. Rieti infatti continua nel suo splendido campionato, anche oltre le aspettative: entrando in questa giornata con 10 vittorie e 6 sconfitte, mantiene il suo terzo posto in classifica ed è dunque proiettata in piena zona playoff, ma clamorosamente potrebbe sfruttare la sfida diretta di Roma per avvicinare la vetta e, almeno virtualmente, giocarsi la promozione diretta. La Mens Sana invece sta lentamente ma inesorabilmente calando il suo rendimento: è probabile che i 3 punti di penalizzazione si stiano facendo sentire, sia come sia nell’ultima giornata è arrivato un ko interno contro Tortona, in questo modo la squadra non ha dato seguito al successo su Agrigento e così deve ancora fare i conti con una zona playout molto vicina. Vedremo allora quello che accadrà nella diretta di Rieti Siena, di cui ora presentiamo i temi principali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Rieti Siena: il campionato di Serie A2 non viene trasmesso nel nostro Paese e non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potrete consultare il sito ufficiale della Lega all’indirizzo www.legapallacanestro.com, con i corrispettivi account presenti sui social network alle pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Rieti Siena è una partita che all’andata si era risolta in volata con una vittoria della Mens Sana, ma all’epoca i toscani avevano trovato ritmo e fiducia e viaggiavano spediti verso i playoff; obiettivo che sarebbe agganciato al netto della penalità in classifica, ma come detto il passo dei toscani no è più stato lo stesso dell’inizio: dopo il grande colpo contro la Virtus Roma – seconda vittoria consecutiva – Siena ha infatti colto una sola vittoria nelle ultime sei partite giocate, battendo come già detto Agrigento. Beffardo il ko interno contro Tortona, anche se va detto che i biancoverdi hanno giocato una partita in rimonta; tuttavia a 14 secondi dalla fine la sfida era vinta, poi Brett Blizzard ha realizzato la tripla del sorpasso e la Mens Sana ha sbagliato per due volte il canestro che avrebbe portato due punti fondamentali. La Zeus Energy invece ha trovato un grande momento: capace di andare a vincere a Biella, ha messo insieme due vittorie consecutive e soprattutto non perde in casa dal 7 ottobre – prima giornata – quando proprio la Edilnon aveva espugnato il PalaSojourner. Riuscendo a mantenere questo ruolino di marcia tra le mura amiche, ai laziali basterebbe un paio di colpi esterni per archiviare la propria qualificazione ai playoff; vedremo allora se anche Siena subirà la dura legge del parquet reatino, o se invece saprà ritrovarsi nel momento più difficile e riprendere la sua marcia verso i playoff, che restano l’obiettivo della società toscana.



