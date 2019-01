Diretta Avellino Cremona/ Streaming video e tv: le due squadre puntano il secondo posto (basket Serie A1)

Avellino Cremona, partita valida per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, va in scena alle ore 17:00 di domenica 27 gennaio: siamo al PalaDelMauro per una sfida diretta con vista sul secondo posto nella classifica del torneo. Dopo una grande striscia di vittorie, che l’ha portata a prendersi la testa di serie numero 2 nella griglia della Coppa Italia, la Scandone ha inaugurato il girone di ritorno perdendo a Cantù, un ko imprevisto per quelli che erano i rapporti di forza ma che in ogni caso non ha scalfito la graduatoria della squadra, ripresa da Venezia ma in piena corsa per essere la prima anti-Milano. La Vanoli continua a volare: anche Meo Sacchetti ha perso domenica scorsa (in cassa contro Trento) ma rimane comunque quarto a due soli punti dalla coppia Avellino-Venezia, dunque con la possibilità concreta di inserirsi nel discorso. Intanto il primo obiettivo – la qualificazione alla Final Eight – è stato archiviato; adesso si correrà per provare a prendersi i playoff per la seconda stagione consecutiva, nell’immediato noi valuteremo in che modo andranno le cose nella diretta di Avellino Cremona che è attesa ormai tra poche ore.

Avellino Cremona è senza ombra di dubbio una delle partite più interessanti nel turno di campionato: lo dice la classifica che abbiamo appena esplorato, lo dice la qualità dei due roster che stanno approcciando la stagione nel migliore dei modi. La Scandone, dopo una falsa partenza e i problemi societari che l’hanno colpita, ha dovuto rinunciare a Norris Cole ma proprio nel momento più complicato ha saputo ritrovarsi: dopo il tremendo -46 subito a Trieste gli irpini hanno piazzato cinque vittorie consecutive, diventando anche la prima squadra a battere l’Olimpia, e sono così arrivati alla seconda posizione in classifica. Peccato che sabato scorso sia arrivato uno stop al PalaBancoDesio: Keifer Sykes ha giocato l’ennesima partita da leader (19 punti e 5 assist) ma il suo 1/7 dall’arco è stato il riassunto di una pessima serata balistica (12,5% da 3 punti). La Vanoli ha perso due delle ultime tre partite, piazzando nel mezzo il rotondo +18 su Reggio Emilia; per la squadra lombarda essere in queste posizioni della classifica non è affatto scontato, bisogna ricordare che solo poco tempo fa la società era retrocessa sul campo e si preparava alla difficile scalata per la promozione. Il fallimento di Caserta ha riportato Cremona al massimo campionato, e la dirigenza è stata bravissima a costruire un gruppo solido scommettendo sul doppio ruolo di Meo Sacchetti; al primo anno sono arrivati i playoff – mai centrati in precedenza – adesso la Vanoli si vuole ripetere e, per come stanno andando le cose, le possibilità di riuscirci sono assolutamente concrete.



