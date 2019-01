Diretta Siena Casale Monferrato/ Streaming video e tv: crisi profonda per la Mens Sana (basket A2 Ovest)

Siena Casale Monferrato si gioca alle ore 18:00 di domenica 27 gennaio: siamo al PalaEstra e la partita è valida per la diciottesima giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019. Situazione di classifica diversa per le due squadre: la Mens Sana infatti deve ancora fare i conti con la salvezza e non riesce a migliorare la propria situazione, tanto da trovarsi in quartultima posizione con una sola lunghezza di vantaggio su Tortona, la squadra che a oggi rappresenta il punto di riferimento per non fare i playout. La Novipiù invece si trova al quarto posto, e virtualmente può ancora correre per la promozione diretta; tuttavia i piemontesi devono stare attenti, perchè la graduatoria è corta e Trapani, che oggi sarebbe fuori dai playoff per le sfide direte, si trova ad una sola vittoria di distanza. La diretta di Siena Casale Monferrato comunque rappresenta uno snodo cruciale soprattutto per la On Sharing che, sconfitta anche a Rieti domenica scorsa, non può più sbagliare se vuole uscire dai guai e deve interrompere la crisi dilagante.

Non è prevista la diretta tv di Siena Casale Monferrato, che non viene trasmessa nel nostro Paese; non sarà possibile assistere alla partita nemmeno in diretta streaming video, dunque consigliamo l’appuntamento con il sito ufficiale www.legapallacanestro.com che fornisce le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. Le corrispettive pagine sui social network sono agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

Nel presentare la diretta di Siena Casale Monferrato, dobbiamo anche dire che la Novipiù arriva dalla roboante vittoria contro Cassino: 89-62 al PalaFerraris con 15 punti e 12 rimbalzi di Kruize Pinkins, ma anche una prestazione da 41% al tiro dal perimetro e 50 rimbalzi catturati. La Junior corre per la promozione: lo scorso anno le è sfuggita solo nella finale playoff, contro una Trieste che era obiettivamente superiore, in questa stagione allora Casale spera di riuscire ad arrivare fino in fondo. Eventualmente potrebbe anche provare a prendersi la promozione diretta, come già accennato: la Virtus Roma ha 8 punti di vantaggio ma anche una partita in più, e dunque ci sono le possibilità di accorciare e provarci. La Mens Sana arriva da una partita decisamente pessima, giocata al PalaSojourner: 42 punti segnati e 12 di questi in un secondo tempo che raramente si vede a questi livelli. A.J. Pacher (11 punti e 9 rimbalzi) è stato l’unico a salvarsi nel deserto: 39% da 2 punti, 27% dal perimetro, appena 8 liberi tirati, vincere la sfida a rimbalzo non è servito perchè sono arrivate 15 palle perse. Siena non vince dal 9 dicembre, e ha inanellato sette sconfitte consecutive: al momento è salvata dal fatto che ci siano squadre peggiori di lei, ma è chiaro che questo andamento no possa proseguire a lungo perchè i rischi di retrocessione aumentano.



