Diretta Varese Sassari/ Streaming video Rai: tre ko in fila per la Openjobmetis (basket Serie A1)

Varese Sassari è in programma alle ore 20:45 di domenica 27 gennaio, e dunque è il posticipo nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: alla Enerxenia Arena torna una partita che ha sempre regalato spettacolo e alto punteggio, caratterizzata da ex (Achille Polonara) e grandi doppi ex (Meo Sacchetti) ma che in questo momento rappresenta una sfida diretta per i playoff. Openjobmetis e Banco di Sardegna sono infatti due delle quattro squadre che, con 18 punti, gravitano tra la quinta e l’ottava posizione della classifica, dunque con il rischio di rimettere in discussione quanto fatto finora; momenti diversi perchè Varese, che ha disputato un ottimo girone di andata, arriva da tre sconfitte consecutive e con il ko di Brescia di domenica ha certificato quella che è la prima crisi del suo campionato, mentre Sassari ha appena battuto Reggio Emilia festeggiando un’altra vittoria, e certificando ancor più la volontà di ritrovare quella post season che aveva mancato nella scorsa stagione. Sarà allora molto interessante vivere la diretta di Varese Sassari, per vedere se saranno i lombardi ad uscire dalla crisi o piuttosto la Dinamo a proseguire nella sua striscia; intanto noi possiamo presentare i temi principali e le due squadre che vedremo sfidarsi alla Enerxenia Arena.

La diretta di Varese Sassari rappresenta un possibile snodo per la Openjobmetis: la squadra di Attilio Caja ha già fatto ben più di quanto raccolto lo scorso anno e, a testimonianza di questo, c’è chiaramente la qualificazione alla Coppa Italia ottenuta dopo sei anni. Tuttavia, adesso le cose si complicano: i biancorossi sono caduti a Brescia dopo aver già perso a Pistoia e in casa contro la Virtus Bologna, e dunque stanno pagando qualcosa sul piano fisico a causa di una panchina non troppo lunga, che obbliga i titolari a dover sempre dare il 100% per vincere. Prova ne sia il fatto che al PalaLeonessa non sia bastato un Thomas Scrubb da 31 punti e 8 rimbalzi: gli altri big hanno steccato la prova, Tyler Cain ha speso troppo presto il quarto fallo e così è arrivata una sconfitta dolorosa. Ora dunque il bivio: rialzarsi e riprendere la marcia o entrare definitivamente in una spirale brutta e pericolosa per il futuro. Sassari per ora non ha di questi problemi: la vittoria contro Reggio Emilia, ispirata da Jack Cooley e dal nuovo arrivato Tyrus McGee, è stata la quinta consecutiva di un campionato che sta migliorando giornata dopo giornata. In più per la squadra di Vincenzo Esposito il successo di domenica è stato la migliore risposta al grave infortunio di Scott Bamforth, che avrebbe potuto affondare il gruppo dal punto di vista mentale: ostacolo superato con successo come si è visto, ma adesso bisognerà vedere nel lungo periodo (cioè da qui alla fine della regular season) se senza il suo leader il Banco di Sardegna saprà mantenere questo livello e tornare a giocare i playoff. La trasferta della Enerxenia Arena, da questo punto di vista, rappresenta già un bel banco di prova.



