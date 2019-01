DIRETTA VIRTUS ROMA BIELLA/ Streaming video e tv: cosa era successo nel turno di andata (basket A2 Ovest)

Come era andata Virtus Roma Biella nella partita di andata? Era la terza giornata del campionato e le varie squadre dovevano ancora svelarsi totalmente. All’HYPE Forum la Edilnol aveva potuto giocare la seconda partita consecutiva in casa, ma aveva già perso contro Agrigento non dando seguito al successo di Rieti; la Virtus invece aveva battuto Cassino ma era nettamente caduta a Bergamo, si pensava a una sconfitta shock e invece i lombardi avrebbero confermato di essere uno squadrone. Sia come sia, quel 20 ottobre Roma si era ripresa subito: con un terzo quarto da 27-10 aveva cancellato il vantaggio di 11 punti che Biella aveva costruito, ottenendo un importante successo con il risultato di 79-73. Henry Sims, tanto per cambiare, era stato il migliore per valutazione facendo registrare una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi, con 6/9 dal campo; bene anche Nic Moore con 18 punti e 4 rimbalzi, aveva dato il suo contributo anche un Amar Alibegovic da 12 punti e 7 rimbalzi. A Biella non erano bastate le prove di K.T. Harrell (19 punti, ma 2/8 dall’arco), Lorenzo Saccaggi (15 punti, 4 rimbalzi e 7 assist) e DeShawn Sims (17 punti e 7 rimbalzi); la Virtus aveva vinto lasciando intendere di poter davvero essere la principale forza del girone Ovest. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista la diretta tv di Virtus Roma Biella, che non viene trasmessa nel nostro Paese; non sarà possibile assistere alla partita nemmeno in diretta streaming video, dunque consigliamo l’appuntamento con il sito ufficiale www.legapallacanestro.com che fornisce le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. Le corrispettive pagine sui social network sono agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Virtus Roma Biella, che si gioca alle ore 18:00 di domenica 27 gennaio, rientra nel programma della diciottesima giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019: al Palazzo dello Sport nella capitale gioca la capolista del girone Ovest, che ha una partita di vantaggio su Bergamo ma, pur vincendo la sfida diretta della scorsa settimana, non è riuscita a girare la differenza canestri vista la pesante sconfitta dell’andata. Virtualmente, i lombardi possono essere davanti: la Virtus infatti ha già giocato la partita della ventesima giornata (battendo Latina) e dunque ha una gara in più. Diventa fondamentale non sbagliare da qui alla fine, perchè Bergamo ha dimostrato di sapersela giocare: chiaramente a Roma, in caso di mancata promozione diretta, resterebbe la possibilità di giocarsela attraverso i playoff ma si tratterebbe di un grosso rischio, considerando che bisognerebbe affrontare (eventualmente) squadroni come Treviso, Montegranaro o altre ancora. Insomma: nella diretta di Virtus Roma Biella la capolista deve approfittare della differenza di classifica, con i piemontesi che in questo momento giocherebbero i playoff per il rotto della cuffia ma arrivano da un momento complicato.

RISULTATI E PRECEDENTI

Virtus Roma Biella arriva in un momento importante per i capitolini: la squadra di Piero Bucchi ha vinto la sfida diretta contro Bergamo, una partita che ci aspettavamo esaltante e che ha rispettato le premesse perchè si è conclusa soltanto all’overtime. Inizio difficile per Roma, due quarti centrali a suo favore (41-29) ma un quarto periodo nel quale la BB14 è riuscita a riprendere il filo del discorso forzando il supplementare, nel quale alla fine la Virtus si è presa il successo. Il solito Henry Sims è risultato il migliore per valutazione: per lui 19 punti e 15 rimbalzi con un ottimo 8/14 al tiro, ma hanno spiccato anche i 21 punti d Aristide Landi (con 9 rimbalzi) e il contributo di Nic Moore, che ha tirato male (4/11) ma fornito comunque 12 punti e 3 assist. Per quanto riguarda Biella, la Edilnol è reduce dalla sconfitta bruciante di Agrigento e in generale ha perso le ultime due partite con 3 punti totali di scarto, non riuscendo a confermarsi dopo due successi. Altra società storica del nostro basket, i piemontesi hanno l’obiettivo di confermarsi in zona playoff per poi provare a giocarsela: sicuramente ci sono squadre molto più attrezzate ma le serie di post season possono essere determinati da fattori diversi, dunque i rossoblu vogliono restare a contatto e vincere questa partita di Roma sarebbe un ottimo modo per mandare un segnale a tutte le avversarie dirette.



© RIPRODUZIONE RISERVATA