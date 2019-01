Diretta Milano Buducnost/ Streaming video e tv: Olimpia al Forum per il riscatto (basket Eurolega)

Milano Buducnost si gioca alle ore 20:45 di giovedì 3 gennaio: entriamo nella prima giornata di ritorno di basket Eurolega 2018-2019. Da adesso si inizia a fare sul serio: non che prima fosse uno scherzo, ma quando mancano 15 giornate al termine della regular season le possibilità chiaramente si assottiglieranno e dunque bisognerà ridurre al massimo anche i margini di errore. Milano gioca una partita contro una squadra che non fa certo parte delle teste di serie del torneo, e che dunque è abbordabile; già battuta all’andata, la formazione montenegrina per di più ha appena cambiato allenatore e occupa il penultimo posto della classifica con appena tre vittorie. Dunque, nella diretta di Olimpia Milano Buducnost, la partita sarà davvero delicata perché la Armani Exchange arriva dalla sconfitta sanguinosa di Tel Aviv, ha girato alla boa di metà stagione con record negativo (7-8) e ha immediato bisogno di risollevarsi.

La diretta tv di Milano Buducnost non dovrebbe essere disponibile: al momento è così ma Eurosport 2 (canale accessibile solo agli abbonati alla televisione satellitare) potrebbe trasmettere la sfida di Eurolega che, come sempre, sarà comunque fornita dal portale Eurosport Player, e dunque in diretta streaming video per tutti gli abbonati. Ricordiamo anche il consueto appuntamento con il sito ufficiale www.euroleague.net, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

In Milano Buducnost, partita che Simone Pianigiani potrebbe nuovamente affrontare senza Nemanja Nedovic, l’Olimpia ritrova una vecchia conoscenza: Jasmin Repesa ha infatti annunciato la firma di Jasmin Repesa come allenatore al posto di Aleksandar Dzikic, che ha pagato il pessimo girone di andata della squadra montenegrina. Come detto tre sole vittorie per il Buducnost; una clamorosa contro il Cska Mosca, ma chiaramente la situazione di classifica non permette ai balcanici di correre per i playoff. Milano invece ci crede e, al terzo anno del girone unico in Eurolega, sta tenendo il suo passo migliore. Al momento comunque non sarebbe sufficiente per continuare l’avventura ai quarti di finale: partita benissimo, ancora una volta l’Olimpia ha subito un calo strutturale e subito una striscia di risultati negativi che ne hanno peggiorato la situazione. Il bilancio resta comunque buono, anche se ci sono partite perse sul filo di lana che potrebbero costare davvero tanto: si pensi soprattutto a quelle contro Bayern Monaco e Maccabi Tel Aviv, entrambe praticamente condotte in porto prima di cadere negli ultimi secondi. Adesso staremo a vedere quello che succederà contro il Buducnost: di sicuro, se vuole qualificarsi ai playoff, Milano non può permettere di lasciare per strada punti contro queste squadre, che sicuramente hanno valore internazionale (in Eurolega non ci sono formazioni materasso) ma non hanno lo stesso livello delle big, come racconta molto bene anche la classifica. In più l’Olimpia arriva dalla prima sconfitta in Serie A1, maturata sul campo di Avellino: un motivo in più per riprendersi immediatamente.



