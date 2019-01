Diretta Udine Fortitudo Bologna/ Streaming video e tv: la capolista vuole allungare ancora (basket A2 Est)

Udine Fortitudo Bologna, in diretta dal PalaCarnera della città friulana, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 30 gennaio 2019, e sarà una partita valida per la diciannovesima giornata – quarta del girone di ritorno – del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Est, che torna in campo per un turno infrasettimanale. Udine Fortitudo Bologna, dando uno sguardo alla classifica, ci dice che per la capolista questo potrebbe essere un nuovo tassello della fuga solitaria in vetta alla graduatoria del girone, dopo la fondamentale vittoria contro Treviso di domenica infatti la Fortitudo Bologna vanta un eccellente +6 sulla seconda. Guai a rilassarsi però, questo è anzi il momento di accelerare ancora per non dare speranze di rientrare agli inseguitori. La G.S.A. Udine invece è saldamente in zona playoff con 20 punti in classifica frutto di dieci vittorie e otto sconfitte: per i friulani naturalmente la partita di stasera avrà un altissimo coefficiente di difficoltà, tuttavia in caso di vittoria sarebbe un passo avanti di importanza capitale verso appunto i playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udine Fortitudo Bologna non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Dopo avere già descritto per sommi capi la stagione di Udine e Fortitudo Bologna, possiamo dire che – fatti i dovuti paragoni – entrambe le formazioni stanno facendo più che bene. Udine è saldamente in zona playoff e con un buon margine di vantaggio, anche se è reduce da due sconfitte consecutive in trasferta e stasera il ritorno in casa potrebbe non bastare per tornare alla vittoria, dal momento che ad Udine si presenterà la capolista Fortitudo Bologna, per di più galvanizzata dal successo ottenuto domenica nella grande classica contro Treviso, che in passato valeva ben più del primato in Serie A2. Missione dunque difficile per Udine, perché di fronte si troverà la squadra finora nettamente più forte di tutto il campionato, compreso l’altro girone. Diciassette vittorie su diciotto partite giocate non richiedono molti commenti: la Fortitudo vuole volare verso la promozione diretta, approfittando anche del fatto che quest’anno per chi vincerà i due gruppi non ci sarà l’incognita dei playoff. Vincere ancora, subito dopo il successo nello scontro diretto, potrebbe essere il via definitivo alla fuga decisiva…



