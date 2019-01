Diretta Latina Siena/ Streaming video e tv: la Mens Sana cerca di uscire dai guai (basket A2 Ovest)

Latina Siena si gioca alle ore 20:30 di giovedì 31 gennaio, presso il PalaBianchini: diciannovesima giornata nel campionato di basket Serie A2 2018-2019 e sfida davvero interessante tra due squadre che in questo momento stanno puntando diversi obiettivi. Con 11 vittorie – ma anche una gara giocata in più – la Benacquista mantiene una solida posizione in zona playoff, dovendosi difendere dagli assalti di una coppia che risponde ai nomi di Biella e Trapani. Una vittoria interna dunque sarebbe ottima per i laziali, del tutto intenzionati a raggiungere il traguardo che si sono prefissati; dall’altra parte arriva una Mens Sana che, nonostante il record negativo delle ultime cinque giornate (2-3, come gli avversari di oggi) sono ancora fuori dalla posizione che la costringerebbe a giocare i playout. Sono tre i punti di vantaggio su Tortona; senza la penalizzazione la ON Sharing sarebbe a sua volta in corsa per gli spareggi promozione, che potrebbe ancora raggiungere a patto però di trovare una giusta continuità nel corso del suo campionato. Non ci resta dunque che andare a presentare i temi principali nella diretta di Latina Siena, una partita che all’andata si era conclusa con la vittoria esterna della Benacquista ma che ora potrebbe anche avere un esito diverso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Latina Siena non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per questa sfida, ma potrete comunque avere accesso alle informazioni utili (tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori in campo) attraverso il sito ufficiale della Lega che trovate all’indirizzo www.legapallacanestro.com, e che ha i suoi corrispettivi sui social network – consultabili liberamente – alle pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Parlando della diretta di Latina Siena, sotto i riflettori finisce inevitabilmente la Mens Sana: questa è una stagione che, avendo aperto alle due promozioni dirette per le vincitrici dei gironi, potrebbe consegnarci il ritorno in Serie A1 di piazze storiche come Bologna (sponda Fortitudo), Roma (Virtus) e Treviso. Siena ha dominato il basket all’inizio di questo nuovo secolo ma purtroppo i guai della Montepaschi si sono riversati anche sulla società, che si è anche vista revocare due scudetti; delle società nobili che cercano di tornare al sole quella toscana sta incontrando le maggiori difficoltà e, qualora non dovesse trovare il giusto ritmo, rischia addirittura di trovarsi in Serie B. Domenica scorsa è arrivata una vittoria convincente contro Casale Monferrato: 107 i punti segnati con una prova balistica non indifferente (55% dall’arco) a dirci di come questa squadra sia ancora viva e abbia nelle corde la possibilità di lottare per traguardi più alti. Anche Latina ha vinto, espugnando il campo di una Tortona che non riesce a rialzarsi: tanti punti anche per i laziali (95) anche se nel secondo tempo gli ormeggi sono stati mollati troppo presto. Successo guadagnato grazie soprattutto a Andrew Lawrence e Agustin Fabi: 48 punti, 10 rimbalzi e 7 assist in due tirando 13/23 dal campo e 8/11 dal perimetro, per un totale di valutazione che ha segnato 56. Sono sempre loro due le principali bocche da fuoco della Benacquista, e anche oggi sono chiamati a ripetere questa prestazione per provare a spingere la loro squadra ancor più all’interno della zona playoff.



© RIPRODUZIONE RISERVATA