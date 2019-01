Diretta Brindisi Avellino/ Streaming video e tv: la Happy Casa punta la Final Eight (basket Serie A1)

Brindisi Avellino si gioca alle ore 20:45 di domenica 6 dicembre: è l’anticipo nella quattordicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019, un torneo che non si ferma mai e che ha giocato anche negli ultimi giorni del 2018. Una partita, quella del PalaPentassuglia, dai risvolti interessantissimi: la Happy Casa vuole blindare la sua partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia che sarebbe un ottimo traguardo intermedio per una stagione che sta procedendo forse anche oltre le aspettative, mentre la Scandone sta dimostrando di poter guardare oltre i tanti problemi societari che hanno portato all’addio di Norris Cole, e sta rispondendo con ottimi risultati sul campo che hanno portato al secondo posto in classifica (condiviso con altre tre squadre) e alla favolosa vittoria di domenica scorsa contro Milano. Dunque non ci resta che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Brindisi Avellino, una partita che aspettiamo con trepidazione e che aprirà una giornata interessante dal punto di vista di come la classifica potrà eventualmente essere modificata.

La diretta tv di Brindisi Avellino non sarà disponibile, non essendo una di quelle selezionate per questo turno di campionato; come sempre però la sfida sarà fornita dal portale Eurosport Player, e dunque in diretta streaming video per tutti gli abbonati. Ricordiamo anche il consueto appuntamento con il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

Brindisi Avellino arriva dunque a una settimana di distanza dal grande colpo della Scandone: gli irpini sono diventati la prima squadra a battere Milano in campionato. E’ finita 85-81, e ancora una volta Keifer Sykes ha dimostrato di poter davvero essere il giocatore capace di sostituire Norris Cole. I 31 punti e 7 assist, con un fantascientifico 9/9 da 2 (3/7 dal perimetro) certificano non soltanto la qualità del playmaker, ma anche e soprattutto la sua grande mentalità e la capacità di essere leader per una squadra che ha avuto tanto anche da Caleb Green e Ariel Filloy (33 punti combinati). Avellino dunque va oltre le difficoltà, e ancora una volta si propone come una delle principali outsider per la vittoria dello scudetto; per quanto riguarda Brindisi, domenica scorsa è arrivata una vittoria non banale: a Trieste la Happy Casa ha dominato contro una Alma che era tra le squadre più in forma del campionato (veniva dal successo al Taliercio), prendendosi un +21 che ha portato i pugliesi ad avere un record positivo in classifica (7-6) e a prendersi virtualmente un posto ai playoff e anche, guardando appunto al breve periodo, al pass per la Coppa Italia di Firenze. Proprio questo sarà il principale motivo a spingere la Happy Casa nella partita del PalaPentassuglia: vincere oggi significherebbe avere l’accesso al torneo di metà stagione, e dunque la Sidigas dovrà stare molto attenta a non sottovalutare un avversario che certamente può prendersi la vittoria casalinga.



