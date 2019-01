Diretta Milano Trento/ Streaming video e tv: Olimpia reduce dalla prima sconfitta (basket Serie A1)

Milano Trento, partita valida per la quattordicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, si gioca alle ore 17:00 di domenica 6 gennaio: l’Olimpia, capolista del torneo, va a caccia di immediato riscatto dopo aver perso la prima partita al PalaDelMauro, ma al momento non corre rischi avendo ben tre partite di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Prosegue invece la rimonta dell’Aquila che, partita male come lo scorso anno, ha vinto un’altra sfida battendo la Virtus Bologna e si ritrova adesso all’ottavo posto in classifica, cioè in una posizione utile per giocare la Final Eight di Coppa Italia e per andare un’altra volta ai playoff. Sarà dunque una partita delicata quella che ci aspetta nella diretta di Milano Trento, che è anche un incrocio non scontato dal punto di vista di quelli che sono stati gli ultimi precedenti; vedremo allora quello che succederà quando le due squadre si incroceranno sul parquet del Mediolanum Forum per questo pomeriggio di basket.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trento sarà trasmessa su Eurosport 2, canale che però sarà accessibile ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare (numero 211 del decoder); come sempre ovviamente la sfida sarà fornita dal portale Eurosport Player, e dunque in diretta streaming video per tutti gli abbonati. Ricordiamo anche il consueto appuntamento con il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto nel presentare la diretta di Milano Trento, l’Olimpia è reduce dal ko di Avellino: probabilmente qualcuno aveva iniziato a sperare in un clamoroso 30-0 per chiudere la regular season, ma il faticoso doppio impegno con l’Eurolega “chiamava” anche in maniera strutturale un ko. Alla fine è arrivato sul campo di una delle squadre più in forma del campionato; la partita è stata tirata fino all’ultimo e la Scandone l’ha condotta in porto. Dal punto di vista dell’Olimpia come detto cambia ben poco: il vantaggio sulle avversarie è abissale o comunque ampio, e poi anche dal punto di vista psicologico aver perso potrebbe essere un aiuto, perché dover continuare a confermare l’imbattibilità può essere anche stressante sul piano psicologico. Ottimo momento per l’Aquila, che sta ricalcando in tutto e per tutto l’ultima stagione: la squadra di Maurizio Buscaglia ha sofferto qualche cambio nel roster ed è partita male, ma poi i reali valori sono emersi e adesso la Dolomiti Energia sta volando, avendo già conquistato un posto nelle prime otto della classifica. Naturalmente bisognerà confermarsi perché quest’anno la concorrenza sembra essere folta e agguerrita, ma intanto questa trasferta del Mediolanum Forum può essere affrontata con la giusta serenità e anche con una mentalità migliore, provando a fare il colpo grosso nella speranza di migliorare ancora di più la classifica del suo campionato.



