Diretta Pistoia Varese/ Streaming video e tv: Openjobmetis già alla Final Eight (basket Serie A1)

Pistoia Varese si gioca al PalaCarrara con palla a due alle ore 19:05 di domenica 6 gennaio: siamo nella quattordicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019, penultima del girone di andata. Quasi un testa-coda nella serata toscana: la Oriora, che arriva dalla sconfitta netta di Cantù, si trova infatti nuovamente all’ultimo posto della classifica in solitaria e cerca punti importanti per la salvezza, mentre la Openjobmetis con il successo roboante di Pesaro ha agganciato Venezia al secondo posto (trascinando anche Cremona e Avellino) e ha già ottenuto il pass per la Final Eight di Coppa Italia. Su queste premesse la sfida dell’Epifania dovrebbe avere una favorita d’obbligo, ma anche così gli uomini di Attilio Caja dovranno fare molta attenzione ad approcciare la partita nel modo giusto per far valere la loro superiorità; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pistoia Varese, la cui palla a due è ormai attesa tra poche ore.

Pistoia Varese comincia tra poche ore, ma la Openjobmetis intanto ha già archiviato il suo primo obiettivo stagionale: dopo cinque anni la squadra di Attilio Caja tornerà a giocare in Coppa Italia, appuntamento che mancava da quella stagione con Frank Vitucci e una finale persa contro Siena. Allora Varese dominava un campionato che però non avrebbe vinto; oggi è riuscita a proporre una squadra competitiva quanto e più di quella dello scorso anno, partita malissimo ma capace di una strepitosa rimonta nel girone di ritorno. Con 9 vittorie e 4 sconfitte Varese punta ora ad archiviare quanto prima la qualificazione ai playoff (almeno virtualmente) e naturalmente spera di chiudere al meglio il suo girone di andata, ovvero con altri due successi che potrebbero quasi avvicinarla al primo posto della regular season. Umore diverso per la Oriora, che dopo le tre vittorie consecutive che l’avevano rilanciata è tornata a faticare: quattro sconfitte in serie per la squadra toscana, l’ultima delle quali è arrivata a Cantù contro una squadra che non vinceva da oltre due mesi, e che invece ha dominato in lungo e in largo arrivando a un meritato +21. Alessandro Ramagli ha parlato esplicitamente di giocatori che non fanno il loro, e ha detto che questo gruppo ha bisogno di conoscersi e giocare di squadra; per questo motivo ha imposto allenamenti serrati, oggi arriva la partita del PalaCarrara e sarà dunque un’altra occasione utile per valutare se il tecnico ci abbia visto giusto. La classifica di Pistoia è pessima, ma può sempre arrivare una vittoria che la faccia uscire dalla crisi e il momento giusto potrebbe essere proprio oggi.



