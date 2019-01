Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Streaming video Rai: delicato incrocio per la salvezza (basket Serie A1)

Reggio Emilia Pesaro chiude il programma della quattordicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: al PalaBigi la palla a due si alza alle ore 20:45 di domenica 6 gennaio. La Grissin Bon sta provando a rialzare la testa dopo un pessimo avvio di stagione, sa che molto probabilmente quest’anno dovrà lottare esclusivamente per salvarsi ma intanto è reduce dalla brillante vittoria contro Venezia, che ha certificato come il gruppo agli ordini di Devis Cagnardi possa valere anche più dell’attuale posizione di classifica. Momento negativo per la Vuelle, che arriva dalla pesante sconfitta interna contro Varese: nella diretta di Reggio Emilia Pesaro dunque saranno entrambe le squadre ad aver bisogno di vincere, ma certamente i marchigiani sentono maggiormente la tensione dovuta dalla possibilità di sbagliare nuovamente, e dunque di complicare ancora di più la propria posizione nella lotta per confermare la categoria per un’altra stagione.

Reggio Emilia Pesaro è la partita che verrà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato: appuntamento su Rai Sport (o Rai Sport +) e anche in mobilità sul sito www.raiplay.it.

La diretta di Reggio Emilia Pesaro inizia su ottime premesse per la Grissin Bon: stagione difficile quella degli emiliani, che si sono trovati senza l’allenatore dei grandi successi e, di fatto, con una società che ha deciso di rifondare. La classifica è lo specchio della situazione attuale, ma come detto il roster potrebbe valere anche di più: lo ha ampiamente dimostrato battendo la Reyer Venezia e prendendosi due punti fondamentali in classifica. Hanno deciso di fatto i panchinari: grande energia dalla panchina portata da Benjamin Ortner, Niccolò De Vico e Leonardo Candi che hanno combinato per 24 punti, fondamentali per tenere a bada la seconda forza del campionato. Adesso Reggio Emilia dovrà provare a confermare questo livello, e intanto ha la possibilità di giocare una seconda partita consecutiva sul proprio parquet, questa contro un avversario che almeno sulla carta è inferiore agli orogranata. Pesaro era 4-4 dopo le prime otto giornate, una grande partenza di stagione; come l’anno scorso però la Vuelle non è riuscita a confermare questo avvio e adesso arriva da cinque sconfitte consecutive. Quello che non funziona, come avevamo già detto nelle scorse settimane, è soprattutto la difesa: anche nel ko interno contro Varese, dove la Vuelle è durata un tempo, i punti subiti sarebbero stati 100 se Antonio Iannuzzi non avesse fatto 0/2 nell’ultimo viaggio in lunetta. Ora dunque arriva una trasferta per provare a rialzare la testa, partita ancor più importante se consideriamo che si tratta al momento di una sfida diretta per la salvezza.



