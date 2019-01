Diretta Roseto Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: risultato live, dura per gli abruzzesi (basket Serie A2)

Roseto Fortitudo Bologna, in diretta dal PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 6 gennaio 2019, e sarà una partita valida per la quindicesima giornata – ultima del girone d’andata – del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Est. Roseto Fortitudo Bologna, dando uno sguardo alla classifica, ci dice che il compito per i padroni di casa abruzzesi non sarà per nulla facile. Arriverà infatti a Roseto la capolista Fortitudo Bologna, la cui marcia nel girone Est è stata fino a questo momento praticamente trionfale, con un bilancio di tredici vittorie nelle quattordici partite disputate finora e di conseguenza ben 26 punti già in tasca verso il grande obiettivo della promozione diretta, che quest’anno sarà garantito alle squadre che vinceranno i due gironi della Serie A2. Roseto cercherà un risultato a sorpresa che farebbe molto comodo agli Sharks in ottica salvezza: gli abruzzesi infatti si trovano nel folto gruppo di squadre a 10 punti con cinque vittorie e nove sconfitte, gruppo nel quale si passa dalla zona playoff al penultimo posto. Tutto è possibile, ma di certo la Fortitudo non è l’avversaria migliore per chiudere l’andata…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roseto Fortitudo Bologna non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già accennato, la stagione di Roseto e Fortitudo Bologna è stata fino a questo momento molto diversa. Cinque vittorie contro tredici, già il numero più immediato spiega la differenza tra una squadra di medio valore la Fortitudo che quest’anno punta tutto sul ritorno nella massima serie, che non deve sfuggire. L’occasione fornita dall’allargamento della Serie A a 18 squadre è infatti unica: tre promozioni, di cui due riservate a chi vincerà i gironi, ciò vuol dire che ci sarà l’occasione di sfuggire alla maratona dei playoff, vero “secondo campionato” che nelle passate stagioni assegnava l’unica promozione. Dopo l’unica sconfitta, arrivata a Piacenza a inizio dicembre, la Fortitudo è tornata a macinare vittorie: quattro nelle ultime quattro uscite, l’ultima settimana scorsa con un netto +15 ai danni di Cagliari. Attenzione però a Roseto, che ha vissuto a sua volta un dicembre più che positivo: tre vittorie nelle ultime cinque uscite, più della metà di quelle ottenute in tutto il campionato, promuovono gli Sharks che però oggi sono chiamati a un compito difficilissimo. Saranno in grado di firmare l’impresa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA