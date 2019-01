Diretta Sassari Trieste/ Streaming video e tv: la Dinamo cerca conferme (basket Serie A1)

Sassari Trieste, valida per la quattordicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, va in scena alle ore 18:30 di domenica 6 gennaio: al PalaSerradimigni la Dinamo va a caccia di una vittoria che la manterrebbe in corsa per un posto nella Final Eight di Coppa Italia. L’Alma tuttavia ha la possibilità di blindare la sua partecipazione a Firenze con un successo esterno; dunque si tratta di una sfida diretta e i presupposti sono ottimi, perché il Banco di Sardegna si è rimesso in carreggiata con la roboante vittoria di Brescia mentre Trieste, che era in grande forma e rappresenta tutt’ora la sorpresa del campionato, è sorprendentemente caduta al PalaRubini contro Brindisi, un risultato incredibile non tanto per il successo della Happy Casa quanto per il distacco (+21) e il modo in cui è maturato. Dunque sarà una partita davvero interessante, e noi non vediamo l’ora che la diretta di Sassari Trieste cominci per scoprire come andranno le cose in questo palazzetto isolano.

In Sassari Trieste la Dinamo testerà nuovamente la propria competitività: affidata a Vincenzo Eposito, il Banco di Sardegna ha iniziato la sua stagione con il chiaro intento di tornare a disputare i playoff, mancati per la prima volta lo scorso anno. Per questo motivo Federico Pasquini è tornato dietro la scrivania lasciando il campo ad un allenatore giovane e che aveva fatto molto bene con Pistoia; la squadra sul campo si sta comportando bene ma al momento ha un record negativo, dovendosi assestare rispetto al nuovo roster. Domenica come detto è arrivata una vittoria dominante contro Brescia, che ha nuovamente confermato come questo gruppo possa tornare a splendere anche se si trova lontano dai fasti raggiunti con Meo Sacchetti; per quanto riguarda Trieste, da neopromossa non era certo atteso un rendimento da alta classifica, e invece i giuliani sono proprio riusciti a fare questo. Una vittoria dietro l’altra e una crescita esponenziale, dovuta anche all’ottimo lavoro del management; il punto più alto è stato raggiunto con la grande vittoria sul campo della Reyer Venezia, ma subito dopo la squadra è risultata svuotata nella partita della verità e ha perso male contro Brindisi. In questo modo l’Alma deve ancora guadagnare il suo pass per la Final Eight di Coppa Italia: come detto, espugnando il PalaSerradimigni avrà la certezza di aver centrato un grande obiettivo, e dunque tra poco lasceremo la parola al campo per scoprire se le cose andranno effettivamente in questo modo.



