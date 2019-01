Diretta Siena Agrigento/ Streaming video tv: risultato live, Mens Sana costretta a vincere (basket Serie A2)

Siena Agrigento, in diretta dal PalaEstra della città toscana, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 6 gennaio 2019, e sarà una partita valida per la quindicesima giornata del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Ovest, che oggi completa il suo girone d’andata. Siena Agrigento, classifica alla mano, ci dice che la ON Sharing Mens Sana Siena ha raccolto finora sette vittorie e altrettante sconfitte tuttavia, a causa del -3 di penalizzazione, si ritrova a quota 11 punti e dunque fuori dalla zona playoff e addirittura con la necessità di guardarsi alle spalle: la Mens Sana dunque dovrà cercare di vincere se vuole risalire verso appunto la zona playoff in un campionato che si sta facendo complicato, non solo a causa della penalizzazione che comunque non aiuta. Sta sicuramente meglio Agrigento, che ha 16 punti avendo raccolto finora otto vittorie e sei sconfitte: sul campo un successo in più rispetto ai toscani, in classifica ben cinque lunghezze di differenza e così i siciliani sono saldamente in zona playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siena Agrigento non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già delineato per sommi capi la stagione di Siena ed Agrigento, bisogna però evidenziare come la Mens Sana stia vivendo settimane molto difficili di recente, con una sola vittoria nelle ultime cinque giornate per Siena, che ha perso anche nella scorsa partita contro la Leonis Roma. Di conseguenza, dopo un eccellente avvio di stagione sul campo, grazie al quale si sognava addirittura il primo posto nonostante il -3 di penalizzazione, ecco che adesso per Siena l’obiettivo diventa quello di entrare almeno in zona playoff, tenendo lontani guai peggiori. Per farlo, i toscani si affideranno soprattutto al rendimento casalingo, dal momento che al PalaEstra per Siena sono arrivate finora cinque vittorie su sette partite giocate: l’inversione di tendenza deve arrivare già oggi per non rendere la situazione ancora più difficile. Attenzione però ad Agrigento, che in trasferta ha già vinto tre volte: vero che pure il rendimento dei siciliani nelle ultime giornate è leggermente calato, ma sicuramente la posizione degli ospiti è più solida e con un colpaccio a Siena si potrebbe anche sognare in grande dalle parti di Agrigento.



