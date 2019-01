Diretta Torino Cantù/ Streaming video e tv: scontro diretto ai bassifondi della classifica (Basket Serie A1)

Torino Cantù si giocherà oggi domenica 6 gennaio 2018 al Pala Ruffini: palla a due previsto alle ore 17.30 per la 14^ e penultima giornata del turno di andata dl Campionato di basket di Serie A1. La formazione di Coach Galbiati è pronta a tornare in campo dopo il recente cambio di panchina: con l’addio di Larry Brown però la formazione torinese pare non aver ancora ingranato la marcia giusta come ben racconta anche la sconfitta rimediata solo pochi giorni fa contro Cremona, con il risultato di 100-87. Di contro la Fiat se la vedrà con Cantù, altro club che non registra n clima tranquillo, sia dentro lo spogliatoio che controllando la classifica e i punti finora rimediati. La compagine biancoblu infatti sta fronteggiando una difficile cessione dopo i guai finanziari del patron russo Gerasimenko, e pure la graduatoria non sorride poi troppo a Coach Pashutin. Facile quindi immaginare come la diretta Torino Cantù di questo pomeriggio sia per entrambe le compagini una grande occasione di riscatto prima di chiudere la prima parte della stagione: lo spettacolo è assicurato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Cantù non sarà disponibile, non essendo una di quelle selezionate per questo turno di campionato; come sempre però la sfida sarà fornita dal portale Eurosport Player, e dunque in diretta streaming video per tutti gli abbonati. Ricordiamo anche il consueto appuntamento con il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto prima la formazione della Fiat approccia la diretta di Torino Cantù con la grande necessità di riscattare l’ultimo KO rimediato contro Cremona nella giornata di Santo Stefano. Alla vigilia della penultima giornata di campionato infatti si fanno i conti per accedere alla Final Eight che mette in palio la Coppa Italia e la Fiat ancora non ha definitivamente perso le speranze. La situazione è però ben difficile visto che Torino ha al momento appena 8 punti e Trento (ferma all’ottava e ultima posizione utile) ne ha 12 di punti: la concorrenza è poi ovviamente amplissima e qui vi ritroviamo anche Cantù. La formazione dell’Acqua San Bernardo, grazie alla clamorosa vittoria con il risultato di 100-79 contro Pistoia nel precedente turno infatti continua a sognare. Non dimentichiamo inoltre che i lombardi pur essendo fermi solo alla 13^ posizione, al momento registrano comunque 8 punti, gli stessi di Torino (ma anche di Pesaro e Reggio Emilia). I punti messi in palio oggi saranno quindi più pesanti che mai.



