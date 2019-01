Diretta Udine Treviso/ Streaming video e tv: risultato live, sfida da playoff! (basket Serie A2)

Udine Treviso, in diretta dal PalaCarnera della città friulana, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 6 gennaio 2019, e sarà una partita valida per la quindicesima giornata – ultima del girone d’andata – del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Est. Udine Treviso, dando uno sguardo alla classifica, ci dice che sarà quella di oggi una sfida molto gustosa in zona playoff. La G.S.A. Udine sta infatti facendo piuttosto bene finora e vanta 16 punti in classifica con otto vittorie e sei sconfitte, i friulani hanno un discreto margine di vantaggio su chi chiude la zona playoff e oggi potrebbero rendere ancora migliore la propria situazione, anche se ad Udine arriverà una delle formazioni più forti del girone Est. Il riferimento è naturalmente alla De’Longhi Treviso, il cui obiettivo è rimanere in scia alla Fortitudo per tenere viva la corsa al primo posto e alla promozione diretta: i veneti hanno 22 punti, frutto di undici vittorie e tre sconfitte, e quattro lunghezze da recuperare alla capolista bolognese che sta correndo a un ritmo insostenibile, dunque Treviso non può permettersi passi falsi se vuole continuare a sperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udine Treviso non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo visto con quali numeri stagionali Udine e Treviso si presenteranno al derby del Nord-Est in programma per oggi. I friulani sono una forza in casa: sei vittorie su sette partite finora disputate da Udine davanti al pubblico amico del PalaCarnera, vero sesto uomo per la squadra friulana che cercherà di approfittarne anche oggi. La tendenza è chiara: nelle ultime quattro giornate sono arrivate per Udine due vittorie casalinghe e altrettante sconfitte in trasferta, è davanti al proprio pubblico che la G.S.A. Udine sta costruendo le proprie fortune. Treviso invece marcia forte senza fare molte distinzioni tra casa e trasferta, tanto che per la De’Longhi sono già arrivati ben cinque successi lontano dal PalaVerde in questo campionato di Serie A2. Dicembre era stato perfetto fino a domenica scorsa, quando la sconfitta casalinga contro Piacenza ha sporcato la media, favorendo un ulteriore allungo in vetta da parte della Fortitudo. Per i veneti sarà fondamentale reagire subito se Treviso vorrà lottare fino in fondo per il primo posto.



