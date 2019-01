Diretta Venezia Cremona/ Streaming video e tv: sfida tra le seconde in classifica (basket Serie A1)

Venezia Cremona apre alle ore 12:00 di domenica 6 gennaio la quattordicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2018-2019: non conosce soste il torneo di pallacanestro, arrivato al penultimo turno del girone di andata. Si affrontano due squadre che hanno la stessa posizione di classifica, ed è la seconda: una partita dunque di altissima graduatoria, con la Reyer che però arriva da un periodo negativo avendo perso due gare consecutive (l’ultima sul campo di Reggio Emilia) e che ha perso terreno rispetto a una Milano che, pur frenata ad Avellino, mantiene tre vittorie di vantaggio. Cremona invece vola e, dopo il successo casalingo contro Torino, si è aritmeticamente qualificata per la Final Eight di Coppa Italia che è il primo obiettivo della stagione. Sarà dunque interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Venezia Cremona, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Cremona non è una di quelle previste per questo turno di campionato: dunque l’unico appuntamento disponibile con la partita del Taliercio è quello con Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati la diretta streaming video di tutte le gare del campionato di basket. Naturalmente potrete anche rifarvi al sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

In Venezia Cremona, sotto i riflettori finisce inevitabilmente la Reyer: la squadra lagunare ha iniziato la stagione con il chiaro proposito di vincere la regular season ed è rimasta imbattuta fino alla sconfitta interna contro l’Olimpia. Una partita che aveva comunque certificato la bontà del progetto, e ci aveva lasciato intendere che Venezia potesse realmente giocarsela fino in fondo; poi però sono arrivate altre due sconfitte interne contro Varese e Trieste e poi, appena dopo aver perso contro l’Alma, la Reyer è caduta anche al PalaBigi staccandosi dalla vetta, e venendo allo stesso tempo recuperata da Openjobmetis, Scandone e appunto Vanoli. Questa partita dell’Epifania è dunque un test importante per Walter De Raffaele e i suoi ragazzi: il coach sa fin troppo bene che il grande traguardo sarà solo quello di primavera, e di conseguenza non fa troppi drammi per questi quattro ko. Tuttavia perdere posizioni nella griglia dei playoff potrebbe essere deleterio perché le avversarie sono agguerrite; una di queste è appunto Cremona, che dopo l’ottavo posto dello scorso anno sta confermando la sua competitività e, qualificatasi alla Coppa Italia di Firenze, punterà nel girone di ritorno a prendersi una delle prime quattro posizioni di classifica, cosa che le assicurerebbe il fattore campo almeno per il primo turno dei playoff per poi valutare quello che eventualmente succederà in seguito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA