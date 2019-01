Diretta Virtus Bologna Brescia/ Streaming video e tv: lotta per un posto in Final Eight (Basket Serie A1)

Virtus Bologna Brescia, è la partita di basket in programma oggi domenica 6 gennaio 2019: palla a due previsto per le ore 18.15 nella 14^ e penultima giornata del Campionato di Serie A1. Si avvicina la chiusura della prima parte della stagione e la diretta tra Vitus Bologna e Brescia mette in palio oggi punti più che mai pesanti per la classifica della prima serie italiana. Si avvicina infatti il momento di conoscere chi saranno i club che si lotteranno la prossima Coppa Italia e le V nere hanno fretta di mettere in cassaforte una posizione valida per fare parte del prossimo tabellone della coccarda. Va però detto che la compagine emiliana sarà oggi padrona di casa dopo il pesante KO subito con il risultato di 71-95 contro Trento: il tonfo del club di Sacripanti ha fatto male, ma la squadra si approccia alla diretta Virtus Bologna Brescia ben ottimista, nonostante il valore della leonessa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brescia non sarà disponibile, non essendo una di quelle selezionate per questo turno di campionato; come sempre però la sfida sarà fornita dal portale Eurosport Player, e dunque in diretta streaming video per tutti gli abbonati. Ricordiamo anche il consueto appuntamento con il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo detto l’obbiettivo delle v nere per la diretta Virtus Bologna Brescia è ben chiaro: tornare al successo dopo la sconfitta contro Trento per continuare a sperare nell’ingresso della top eight in vista della Coppa Italia. La posizione del club di Sacripanti dopo tutto pare importante: dando un occhio alla classifica alla vigilia della 14^ giornata ecco che la squadra emiliana è decima con 12 punti a bilancio, gli stessi di Trento, ferma all’ottava piazza. Ben simili però sono gli obiettivi di Brescia che pure registra un passo indietro. La leonessa infatti arriva a questo penultimo turno di campionato avendo 10 punti in classifica e la 11^ posizione: si sono quindi rilevati determinanti gli ultimi due scivoloni raccolti contro Olimpia Milano e Sassari, (questo propri pochi giorni fa nella festività di Santo Stefano). Diana e i suoi però paiono ben pronti allo scontro diretto nella seconda parte della classifica: vedremo che ci dirà il campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA