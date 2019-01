Diretta Milano Barcellona/ Streaming video e tv: scontro diretto verso la vetta (Eurolega, Basket)

Milano Barcellona è la partita di basket in programma oggi mercoledì 9 gennaio 2019 a Mediolanum Forum: palla a due prevista per le ore 20.45 nella 17^ giornata dell’Eurolega. Dopo la bella prova fatta vedere contro il Buducnost appena pochi giorni fa, l’Ea7 torna di fronte al pubblico di casa per affrontare il Barcellona, uno dei rivali più temibili per la squadra di Simone Pianigiani, visto pure che cosa ci dice anche la classifica stilata alla vigilia di questo turno di ritorno per la regular season. Il club spagnolo di coach Svetislav in fatti ha alte ambizioni per questa edizione dell’Eurolega, dopo la brutta esclusione alla fase finale rimediata nella precedente stagione.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE MILANO BARCELLONA

La diretta tv di Milano Barcellona non dovrebbe essere disponibile: al momento è così ma Eurosport 2 (canale accessibile solo agli abbonati alla televisione satellitare) potrebbe trasmettere la sfida di Eurolega che, come sempre, sarà comunque fornita dal portale Eurosport Player, e dunque in diretta streaming video per tutti gli abbonati. Ricordiamo anche il consueto appuntamento con il sito ufficiale www.euroleague.net, sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto prima, la diretta Milano Barcellona, si annuncia come un banco di prova importante per Pianigiani e i suoi, che di ritorno dal bel successo ottenuto con il risultato di 111-94 contro il Buducnost, punta a ritrovare slancio anche in Eurolega. Dopo il piccolo crollo registrato nelle festività natalizie poco prima del nuovo anno, con la sconfitta con il Maccabi e pure il primo KO rimediato in campionato contro Avellino, servono grandi rispose da parte dei meneghini, che anche quest’anno nutrono grandi ambizioni su entrambi i fronti. Per il momento però se in Serie A l’Ea7 sta volando in vetta, ha ancora tanta strada da fare sul continente. Ad oggi infatti il tabellino osservato dall’Olimpia non è immacolato e la gara contro gli spagnoli si annuncia ben difficile. Pure il Barcellona però, osservando il proprio stato di forma, sorride a metà: i blaugrana infatti non hanno recuperato molti più successi di quanto ha fatto la squadra lombarda e si presenta alla diretta Milano Barcellona con un tabellino molto simile ai rivali. In campionato però la squadra di coach Svetislav si sta togliendo non poche soddisfazioni, vista la prima posizione in graduatoria e il vantaggio importante ottenuto a spese del Real Madrid (vincitore in carica dell’eurolega)



