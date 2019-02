Diretta Casale Monferrato Virtus Roma/ Streaming video e tv: test duro per la capolista (basket A2 Ovest)

Casale Monferrato Virtus Roma, in programma alle ore 18:00 di domenica 10 febbraio, è una delle partite più interessanti nella ventunesima giornata del campionato di basket Serie A2 2018-2019: siamo nel girone Ovest, dove la capolista guidata da Piero Bucchi spera di aumentare il suo vantaggio in classifica sulla sorprendente Rieti. La quale per di più è la squadra che settimana scorsa ha battuto la Novipiù, condannandola attualmente ad un ottavo posto appena utile per entrare nei playoff; Casale non sta ripetendo la grande stagione che le aveva consentito di arrivare alla finale per la promozione ma c’è ancora tutto il tempo per recuperare. Roma invece aveva anticipato a metà gennaio la sfida del turno scorso, vincendo contro Latina; la sua ultima partita dunque rimane il derby vinto in trasferta contro Eurobasket, che ha certificato il primo posto in classifica dopo che il colpo vero era arrivato con il successo su Bergamo, adesso staccata di due gare. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Casale Monferrato Virtus Roma: la capolista rimane certamente favorita, ma non può assolutamente permettersi di sottovalutare una squadra tosta come la Junior.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Casale Monferrato Virtus Roma: il campionato di Serie A2, salvo qualche partita, non viene trasmesso nel nostro Paese e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla sfida, come il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori, consigliamo la consultazione del sito www.legapallacanestro.com che ha i suoi corrispettivi sui social network agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E PRECEDENTI

Casale Monferrato Virtus Roma rappresenta un’altra tappa di avvicinamento della squadra laziale alla promozione diretta: se guardiamo i nomi delle inseguitrici scopriamo che sia Rieti che Bergamo hanno decisamente qualcosa in meno rispetto alla corazzata di Bucchi, ma è altrettanto vero che le partite vanno vinte sul campo e, per esempio, Roma era caduta nettamente a Bergamo con cui ha la doppia sfida diretta a sfavore per differenza canestri. Se le cose andranno come preventivato la Virtus salirà comunque al piano di sopra senza passare dai playoff, ma deve stare attenta perchè oggi la Zeus Energy Group, che ospita Tortona, ha la possibilità di agganciare il primo posto e sarebbe virtualmente davanti, avendo espugnato il Palazzo dello Sport e aspettando con grande trepidazione la partita di ritorno che si giocherà il prossimo mese. Casale Monferrato come detto sta facendo fatica, ma il PalaFerraris resta un impianto nel quale è difficile vincere: la Novipiù ha ottenuto otto successi a fronte di due sole sconfitte, cadendo solo nei derby contro Tortona e Biella. La partita di oggi dunque può dirci varie cose: se la Junior sia capace di migliorare la propria classifica e archiviare un’altra qualificazione ai playoff, oppure se sarà la Virtus Roma a vincere fuori casa facendo un altro passo avanti verso il coronamento di un obiettivo che, senza se e senza ma, è stato fissato fin dall’inizio della stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA