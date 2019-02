Diretta Trieste Varese/ Streaming video e tv: sfida diretta per i playoff (basket Serie A1)

Trieste Varese, partita diretta dalla terna arbitrale composta da Beniamino Manuel Attard, Denis Quarta e Guido Federico Di Francesco, si gioca alle ore 17:30 di domenica 10 febbraio: al PalaRubini siamo nella quarta giornata del girone di ritorno per il campionato di basket Serie A1 2018-2019. E’ una sfida diretta per i playoff: le due squadre sono separate da una sola vittoria in classifica, la Openjobmetis sconfitta di misura a Trento è stata agganciata dalla Virtus Bologna e rischia così di vanificare un ottimo inizio di stagione, anche se per il momento conserva la settima posizione e si lancia anche verso la Final Eight di Coppa Italia. L’Alma invece è reduce da una bella vittoria interna, quella ottenuta a Brescia: un successo che le ha permesso di riprendere Sassari, e dunque di essere virtualmente tra le prime otto almeno per i punti conquistati. Riassumendo potremmo dire che questa diretta di Trieste Varese mette una di fronte all’altra due squadre che fino alla fine lotteranno per archiviare la qualificazione alla post season, e che l’esito della sfida di oggi pomeriggio sarà molto importante in questo senso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è prevista una diretta tv per Trieste Varese, che non è una delle partite trasmesse in questo turno di campionato: l’appuntamento classico tuttavia è quello del portale Eurosport Player, al quale è necessario abbonarsi per avere a disposizione tutte le immagini della Serie A1 in diretta streaming video, usufruendo dunque di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili su questa sfida, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e singoli giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

Trieste Varese è una partita tra due squadre che stanno facendo bene, ma che ancora non sono riuscite a fare il salto di qualità: per dirla tutta non lo aspettavamo da nessuna delle due, nel senso che l’Alma è neopromossa e dunque sapeva di correre innanzitutto per una salvezza tranquilla mentre la Openjobmetis, tornata l’anno scorso ai playoff dopo quattro stagioni di assenza, sta disputando il campionato che gli addetti ai lavori si aspettavano. Anzi: entrambe le realtà hanno fatto anche meglio delle previsioni, basti ricordare che Trieste è rimasta in corsa per la Coppa Italia fino all’ultima giornata disponibile e che Varese l’ha centrata con il quinto posto nella griglia. Tuttavia, sia Eugenio Dalmasson che Attilio Caja sanno bene di dover viaggiare a questi ritmi e alzare il tiro per entrare nelle prime otto: il problema di Varese per esempio resta quello delle trasferte, gli ultimi ko di Brescia e Trento (squadre che hanno un’altra classifica) certificano il fatto che le partite alla Enerxenia Arena e quelle fuori casa possano essere molto diverse. Se non altro i giuliani arrivano dal successo del PalaLeonessa: stanno provando a riscattare l’esclusione dalla Final Eight con l’ingresso ai playoff, manca ancora molto per scoprire se ce la faranno ma intanto vogliono prendersi la vittoria interna che potrebbe anche essere doppiamente importante, qualora dovessero riuscire a girare la differenza canestri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA