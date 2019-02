Diretta Venezia Trento/ Streaming video e tv: la Reyer punta sempre il primo posto (basket Serie A1)

Venezia Trento, che viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 19:05 di domenica 10 febbraio e rappresenta la penultima sfida nel campionato di basket Serie A1 2018-2019, ovviamente per la diciannovesima giornata. Al Taliercio c’è una bella occasione per la Reyer, ovvero quella di proseguire la sua marcia al secondo posto della classifica confermando il proprio vantaggio sulle inseguitrici o addirittura migliorandolo, e al tempo stesso mettendo altra pressione a Milano. Nella mente di Walter De Raffaele c’è sempre l’idea di provare a prendersi la prima posizione in regular season; la vittoria di Pesaro è arrivata sul filo di lana ma ha consentito di recuperare due punti all’Olimpia, che è andata a vincere a Pistoia ma si è vista togliere il successo per la posizione irregolare di James Nunnally. Sarà comunque una partita tosta quella contro l’Aquila, che arriva dalla vittoria contro Varese: avendo 6 punti di vantaggio sul terzetto di coda la posizione in chiave salvezza è tranquilla e ora la Dolomiti Energia punta con decisione i playoff, avendo nella diretta di Venezia Trento un bel test per provare a verificare i suoi progressi e la sua competitività con le big del campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Trento è una di quelle trasmesse per questo turno di campionato, ma Eurosport 2 è un canale accessibile ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare; l’appuntamento classico tuttavia è quello del portale Eurosport Player, al quale è necessario abbonarsi per avere a disposizione tutte le immagini della Serie A1 in diretta streaming video, usufruendo dunque di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito www.legabasket.it fornirà invece le informazioni utili su questa sfida, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e singoli giocatori impegnati sul parquet.

RISULTATI E PRECEDENTI

E’ dunque una buona occasione questa Venezia Trento, per entrambe le squadre: anche l’Aquila, che è in crescita anche se forse non ha ancora ritrovato le sensazioni delle ultime due stagioni, può pensare di andare a vincere al Taliercio che in questa stagione è stato violato già più volte. Il fatto che gli orogranata abbiano preso un buon vantaggio sulle inseguitrici lascia intendere che possa arrivare anche qualche battuta d’arresto isolata, perchè De Raffaele sa bene che, al netto del desiderio di prendersl la vetta della classifica, il reale obiettivo della Reyer è quello di arrivare ai playoff al top della forma e provare a prendersi un’altra volta la finale, sperando di fare il bis dello scudetto conquistato nel 2017. Trento, che perse quella finale, ha al momento un solo traguardo possibile: rimasta nuovamente fuori dalla Final Eight di Coppa Italia, punta il posto nei playoff con la consapevolezza che l’esperienza maturata possa essere determinante nello spingere Maurizio Buscaglia e i suoi ragazzi, ancora una volta, verso la finale. Che magari non è il traguardo senza il quale la stagione sarebbe considerata fallimentare, ma è certamente un punto a cui guardare idealmente visto che è peraltro la realtà degli ultimi due anni. Dunque, al Taliercio sarà una bella sfida almeno nelle premesse, e speriamo che il campo possa confermare tali premesse.



