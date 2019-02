Diretta Cremona Virtus Bologna/ Streaming video Rai: in palio la finale, Coppa Italia

Cremona Virtus Bologna, in diretta dal Mandela Forum di Firenze, è la prima semifinale della Coppa Italia 2019 di basket. Questa infatti è la settimana che il calendario dedica appunto alla Final Eight di Coppa Italia: oggi sabato 16 febbraio si gioca alle ore 18.00 la sfida tra la Vanoli Cremona e la Segafredo Virtus Bologna, che si contenderanno il primo posto disponibile per la finale di domani, in calendario anch’essa alle ore 18.00. Il sabato dunque comincia con Cremona Virtus Bologna: i lombardi giovedì hanno vinto il derby contro Varese, mentre la Virtus aveva firmato l’impresa del giorno battendo l’Olimpia Milano in una partita decisa sul filo della sirena. Con la testa di serie numero 8 che ha eliminato la numero 1, le gerarchie di questa Coppa Italia sono state stravolte e oggi dunque si annuncia una partita dal pronostico davvero incerto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremona Virtus Bologna, come tutte le partite della Coppa Italia di basket, è trasmessa sulla televisione di stato: l’appuntamento dunque è su Rai Sport + HD (canale numero 57 del vostro telecomando), con la possibilità di assistere alla partita del Mandela Forum anche attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video dal sito www.raiplay.it, servizio disponibile gratuitamente per tutti. La Final Eight è visibile anche su Eurosport 2, l’altra casa del basket italiano, con streaming in questo caso disponibile agli abbonati tramite il servizio Eurosport Player. CREMONA VIRTUS BOLOGNA, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Cremona Virtus Bologna, come abbiamo accennato, si presenta come una sfida incerta. Sulla carta potremmo dare qualche vantaggio alla Vanoli di coach Meo Sacchetti, che in campionato sta avendo un rendimento eccellente tanto da occupare il terzo posto in classifica alle spalle solamente di Milano e Venezia, però naturalmente queste sfide secche sfuggono a ogni pronostico, come la Virtus ha dimostrato già in maniera eccellente giovedì sera battendo proprio la corazzata Olimpia e candidandosi a questo punto ad essere la mina vagante della Coppa Italia, che già l’anno scorso ci aveva regalato colpi di scena a non finire. Cremona sicuramente cercherà di imporre il suo gioco molto offensivo e caratterizzato dalla costante ricerca del tiro da tre (11/34 contro Varese), la Virtus Bologna invece ripartirà dalla eccellente prestazione contro Milano, che ha sicuramente dato agli uomini di Pino Sacripanti la consapevolezza di poter davvero ambire alla conquista della Coppa Italia.



