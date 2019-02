Diretta Sassari Brindisi/ Streaming video Rai: semifinale inattesa, Coppa Italia

Sassari Brindisi, in diretta dal Mandela Forum di Firenze, è la seconda semifinale della Coppa Italia 2019 di basket. Siamo nella settimana dedicata appunto alla Final Eight di Coppa Italia: oggi sabato 16 febbraio è il giorno dedicato alle semifinali e si gioca alle ore 21.00 la sfida tra il Banco di Sardegna Sassari e la Happy Casa Brindisi, che si contenderanno il secondo posto disponibile per la finale di domani alle ore 18.00. Sassari Brindisi è una semifinale inattesa: i sardi ieri hanno compiuto una vera e propria impresa battendo in rimonta Venezia dopo un primo tempo dominato dalla più quotata Reyer, Brindisi invece ha vinto con Avellino il derby del Sud rovesciando completamente le gerarchie di questa metà del tabellone, dove le teste di serie 2 e 3 sono state eliminate dalla 6 e dalla 7. Adesso dunque Sassari e Brindisi hanno davanti a loro la possibilità di scrivere una pagina leggendaria della loro storia: chi saprà proseguire sino alla finale?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brindisi, come tutte le partite della Coppa Italia di basket, è trasmessa sulla televisione di stato: l’appuntamento dunque è su Rai Sport + HD (canale numero 57 del vostro telecomando), con la possibilità di assistere alla partita del Mandela Forum anche attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video dal sito www.raiplay.it, servizio disponibile gratuitamente per tutti. La Final Eight è visibile anche su Eurosport 2, l’altra casa del basket italiano, con streaming in questo caso disponibile agli abbonati tramite il servizio Eurosport Player. SASSARI BRINDISI, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Sassari Brindisi, come abbiamo accennato, è una partita che si presenta aperta a ogni possibilità, anche perché azzardarsi a fare pronostici in questa pazzesca Coppa Italia non avrebbe molto senso. Le emozioni non sono mancate nelle partite dei quarti, ma naturalmente l’impresa firmata da Sassari ai danni di Venezia ha qualcosa di pazzesco: quando la Reyer era avanti di 20 punti (72-52) a metà terzo quarto, nessuno avrebbe potuto immaginare che il debutto di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Dinamo avrebbe avuto esito positivo. Invece la rimonta si è avverata, adesso per Sassari la sfida più difficile sarà quella di non cullarsi nel ricordo dell’impresa compiuta. Anche l’ultimo quarto ha avuto un andamento degno di un romanzo: dominio di Brindisi in apertura, rimonta con sorpasso e deciso allungo di Avellino, ma poi un nuovo ribaltamento con successo finale della Happy Casa di Frank Vitucci per 95-92, punteggio che ben descrive una partita dove gli attacchi hanno dominato le difese. Morale della favola per questa sera: rimanete incollati al televisore fino all’ultimo minuto, con Sassari e Brindisi non si sa mai che cosa possa succedere…



© RIPRODUZIONE RISERVATA