Diretta All Star Game NBA/ Streaming video e tv: LeBron vs Giannis, stelle in campo

La diretta dell’All Star Game NBA 2019, la partita che segna l’evento più atteso del classico evento spettacolo che raduna tutti i migliori protagonisti del basket NBA sarà questa notte alle ore 2.30 italiane di lunedì, quando a Charlotte (North Carolina), sede dell’All Star Game NBA 2019, saranno le ore 20.30 di domenica sera. Il piatto forte è naturalmente la partita delle stelle, che costituisce il vero e proprio All Star Game NBA, preceduto nei giorni scorsi dagli ormai altrettanto classici eventi collaterali. Ricordiamo che da qualche anno è cambiato il regolamento, dunque non c’è più la sfida tra le stelle delle due Conference: i capitani sono comunque i due giocatori più votati delle due Conference – LeBron James a ovest e Giannis Antetokounmpo a est –, che hanno scelto i rispettivi compagni di squadra per l’All Star Game da un gruppo di giocatori già selezionati in precedenza, i più votati della Eastern e della Western Conference, ma senza il vincolo di dover scegliere solamente giocatori della propria Conference. Di conseguenza le due formazioni si chiamano rispettivamente Team LeBron e Team Giannis e ciò dovrebbe aiutare lo spettacolo, perché in questo momento in cui l’Ovest è nettamente superiore avremmo avuto con la divisione in Conference due squadre decisamente squilibrate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv dell’All Star Game NBA, l’evento che stanotte ci propone la sua partita più attesa, sarà garantita sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, rispettivamente numero 201 e 206 della piattaforma satellitare. Di conseguenza la partita di questa notte sarà visibile solamente per gli abbonati Sky, i quali avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA ALL STAR GAME NBA, LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE

Verso la diretta dell’All Star Game NBA, abbiamo già accennato al metodo di composizione delle due formazioni: andiamo allora a scoprire più nel dettaglio le scelte di LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Nel Team LeBron, insieme alla nuova stella dei Los Angeles Lakers, avremo titolari Kevin Durant, Kawhi Leonard, James Harden e Kyrie Irving, mentre fra le riserve ecco Anthony Davis (che però si è infortunato proprio nell’ultima partita di campionato prima dell’All Star Game), Klay Thompson, Damian Lillard, Ben Simmons, LaMarcus Aldridge, Karl-Anthony Towns, Bradley Beal e Dwyane Wade, con coach Michael Malone dei Denver Nuggets in panchina. Dall’altra parte nel Team Giannis, insieme al greco di origini nigeriane dei Milwaukee Bucks avremo nel quintetto base Joel Embiid, Paul George, Stephen Curry e Kemba Walker, mentre le riserve saranno Khris Middleton, Nikola Jokic, Russell Westbrook, Blake Griffin, D’Angelo Russell, Nikola Vucevic, Kyle Lowry e Dirk Nowitzki, con coach Mike Budenholzer dei Milwaukee Bucks.



