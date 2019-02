Diretta Fortitudo Bologna Piacenza/ Streaming video e tv: derby per la capolista

Fortitudo Bologna Piacenza, in diretta dallo storico PalaDozza del capoluogo emiliano, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 febbraio 2019, e sarà una partita valida per la ventiduesima giornata – settima del girone di ritorno – del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Est, di cui costituisce uno dei numerosi derby emiliani. Fortitudo Bologna Piacenza darà ai padroni di casa l’opportunità di consolidare ulteriormente il primo posto nella classifica del girone, non intaccato nemmeno dal posticipo della partita dello scorso turno: la Fortitudo resta prima con 36 punti, frutto di diciotto vittorie e appena due sconfitte nelle venti partite finora disputate, la recente sconfitta contro Udine non ha intaccato la superiorità di Bologna, con Montegranaro che si è avvicinata giocando però una partita in più. Dall’altra parte l’Assigeco Piacenza (una delle due squadre piacentine comprese nel campionato di Serie A2) naviga molto più indietro: 16 punti con otto vittorie a fronte di ben tredici sconfitte, la missione sul campo della Fortitudo Bologna si annuncia molto difficile e la prima priorità è guardarsi le spalle, perché la zona playout è soli due punti dietro.

Fortitudo Bologna e Piacenza, come abbiamo già accennato, hanno vissuto finora stagioni molto diverse. Per la Fortitudo uno scatto molto importante è arrivato grazie alla vittoria nel big-match con Treviso che richiama alla mente un passato ben più glorioso per entrambe le formazioni, dunque Montegranaro sembra essere l’unica vera rivale nella corsa verso il primo posto, particolarmente importante quest’anno perché garantirà la promozione diretta in Serie A dal momento che nella prossima stagione la massima categoria sarà allargata a 18 squadre. In particolare il cammino in casa è perfetto (dieci vittorie su altrettante partite) e l’Assigeco Piacenza, che ha meno della metà dei punti in classifica dei cugini del capoluogo, non dovrebbe essere sulla carta un’avversaria particolarmente pericolosa per la Fortitudo. I piacentini inoltre hanno vinto una sola partita delle ultime quattro, oggi al PalaDozza servirebbe una vera e propria impresa.



