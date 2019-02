Diretta Trento Varese/ Streaming video e tv: l’Aquila cerca di avvicinare i playoff (basket Serie A1)

Trento Varese rappresenta l’anticipo nella diciottesima giornata del campionato di basket Serie A1 2018-2019: squadre in campo alle ore 20:30 di sabato 2 febbraio presso la BLM Group Arena per una partita che prfuma di playoff. Reduce dalla sconfitta interna contro Cantù, la Dolomiti Energia ha perso una bella occasione per migliorare la propria classifica e si è leggermente staccata dalle prime otto, avendo però solo due partite di ritardo e dando la sensazione di aver superato il momento più difficile. A questo proposito, la vittoria che la Openjobmetis ha centrato contro Sassari ha interrotto una serie di tre ko, rimesso a posto le cose e riportato la squadra lombarda in quinta posizione (insieme a Brindisi); Attilio Caja sa bene che la lotta per entrare nella post season sarà arcigna e complicata fino al termine, e anche per questo motivo deve chiedere ai suoi giocatori il massimo sforzo per provare a vincere partite in trasferta che potrebbero fare la differenza. Vedremo allora, nella diretta di Trento Varese, quale sarà la squadra che uscirà con i due punti dall’interessante anticipo della BLM Group Arena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Varese non sarà disponibile nel nostro Paese, non essendo questa una delle gare mandate in onda nel turno. Tuttavia, come ormai abbiamo imparato, il portale Eurosport Player fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 con il suo servizio in abbonamento: potrete dunque seguire la sfida in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito www.legabasket.it troverete inoltre tutte le informazioni utili del caso, in particolar modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Questa Trento Varese può essere riassunta come una partita tra le due squadre che un anno fa hanno rappresentato le grandi sorprese nel girone di ritorno: passo da retrocessione nella prima metà di campionato, poi una rimonta sensazionale che le ha portate rispettivamente al quinto e sesto posto della classifica, cioè a giocare i playoff. Se la Openjobmetis è uscita subito, la Dolomiti Energia ha centrato la seconda finale consecutiva; l’ha persa contro Milano, ma è rimasta la sensazione di una squadra costruita con lungimiranza e guidata dalla sapiente mano di Maurizio Buscaglia, non a caso confermato nonostante le voci di addio. In questa stagione l’Aquila ha ripetuto la falsa partenza, e solo dopo qualche giornata è riuscita a risalire la corrente; a oggi come detto non andrebbe alla post season e non si è qualificata per la Final Eight di Coppa Italia, ma ha tutte le possibilità per farlo. Dopo sei anni invece Varese si giocherà il trofeo di metà stagione, affrontando Cremona nei quarti; per i lombardi l’avvio di campionato è stato sopra le righe, da subito la Openjobmetis si è posizionata nelle prime posizioni della classifica e così, quando è arrivato il momento negativo (sconfitte in serie contro Pistoia, Virtus Bologna e Brescia) la squadra non ne ha risentito troppo sul piano psicologico. Sarà certamente una bella partita e dall’esito incerto, non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA