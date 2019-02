Diretta Jesi Treviso/ Streaming video e tv: De’ Longhi per il successo (basket A2)

Jesi Treviso, in diretta dall’UBI Banca Sport Center della città marchigiana, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, domenica 24 febbraio 2019, e sarà una partita valida per la ventitreesima giornata del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Est. Jesi Treviso è una trasferta da vincere per la De’ Longhi se Treviso vuole mantenere viva la speranza di lottare per il vertice, magari approfittando dello scontro diretto fra le prime due: attualmente infatti i veneti occupano la terza posizione nella classifica del gruppo con 32 punti, frutto di sedici vittorie e sei sconfitte, oggi avranno la possibilità di avvicinare quanto meno il secondo posto che varrebbe la testa di serie numero 1 per il girone Est nella griglia dei playoff. Dopo la bella vittoria contro Mantova di domenica scorsa, oggi ci sarà la trasferta a Jesi, impegno da non sottovalutare ma certamente non impossibile per Treviso. La Termoforgia infatti, reduce da una sconfitta a Ferrara, vanta appena 14 punti in classifica: sette vittorie a fronte di ben quindici sconfitte, per Jesi l’unico obiettivo è la salvezza e la partita si annuncia difficilissima per i marchigiani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Jesi Treviso non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già sommariamente descritto le stagioni molto differenti finora vissute da Jesi e Treviso. Sulla carta dunque oggi pomeriggio non dovrebbe esserci storia, come testimoniano le 18 lunghezze di differenza in classifica, dunque sulla carta il fattore campo è troppo poco per Jesi per sperare di rovesciare la situazione. È anche vero che nelle ultime settimane Treviso viaggia a due velocità ben diverse tra casa e trasferta, con le sconfitte contro la Fortitudo e nel derby veneto con Verona, tuttavia questa è una partita da vincere ad ogni costo per rimanere attaccata alle prime due e di conseguenza la De’ Longhi ha la necessità di tornare a vincere anche lontano da Treviso. Quanto a Jesi, questa è una partita in cui i marchigiani non hanno nulla da perdere: una sconfitta rientrerebbe nella normalità delle cose, una vittoria invece potrebbe essere una grande spinta verso la salvezza. Ci sono però dei valori tecnici da sovvertire: la Termoforgia Jesi non vince dal 30 gennaio, oggi servirà una grande impresa per tornare a sorridere.



